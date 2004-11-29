هيات مديره خانه سينما تغيير كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي خانه سينما در اين جلسه پس از ارايه گزارش هيات مديره پيشين (آقايان ابوالحسن داودي، نظام الدين كيايي، محمد حسين فرح بخش ، بهرام دهقاني ، داود رسوليان، رضا كيانيان، مرتضي رازق كريمي و بازرس فرهاد توحيدي)، براي تعيين اعضاي جديد هيات مديره راي گيري به عمل آمد و اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره براي دو سال و بازرسان اصلي و علي البدل خانه سينما براي يك سال آينده مشخص شدند.
گفتني است هيات مديره جديد خانه سينما دراولين نشست خود نسبت به انتخاب رييس، نايب رييس و ساير مسووليت هاي داخلي اقدام خواهد كرد.
اعضاي جديد هيات مديره با ترتيب حروف الفبا عبارتند از:
آقايان : سيد مسعود اطيابي، مسعود بهنام ، حميد دهقانپور، مهدي فخيم زاده ، سيد غلامرضا موسوي ، مجيد مير فخرايي ، محمد علي نجفي به عنوان اعضاي اصلي و اميرعابدي و خانم دكتر مهناز مظاهري به عنوان اعضاي علي البدل.
در ضمن آقايان عزيزالله حاجي مشهدي و محمد زكريا به ترتيب به عنوان بازرسان اصلي و علي البدل انتخاب شدند.
نظر شما