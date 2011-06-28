مظلومی آخرین وضعیت استقلال را تشریح کرد/ تیموریان در نزدیکی ماست!

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی عصر امروز سه شنبه با بیان این مطلب افزود: پس از مذاکراتی که با سیدجلال حسینی داشتیم با وی به توافق کامل رسیدیم و عصر امروز قرارداد داخلی را امضا کردیم. با نماینده آندرانیک تیموریان هم مذاکرات خوبی داشتیم و من اندو را در نزدیک استقلال می بینم و امیدوارم هواداران فصل آینده این بازیکن را با پیراهن آبی ببینند.

وی در مورد جذب خسرو حیدری خاطرنشان کرد: این بازیکن با سپاهان قرارداد دارد و در صورتی که می خواهد به استقلال بیاید باید رضایت نامه اش را از این باشگاه بگیرد.

مظلومی در مورد جانوآریو که قراردادش با سپاهان به پایان رسیده است گفت: باید ببینیم در روزهای آینده چه اتفاقاتی می افتد . ولی فعلا چیزی مشخص نیست. ما دو سهمیه دیگر لیگ برتری خالی داریم که یکی را برای خسرو حیدری گذاشته ایم و دومی را هم فعلا نمی گویم تا مثل ماجرای نصرتی نشود.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد رفتن نصرتی تصریح کرد: من قبلا نصرتی را دوست داشتم و انتظار نداشتم صبح با باشگاه استقلال باشد و بعدازظهر برود با پرسپولیس قرارداد ببیند. بازیکنی که 24 ساعته علاقه اش از یک تیم به تیم دیگری تغییر پیدا می کند پیراهن استقلال را نپوشد بهتر است!

وی ادامه دادک قطعا باشگاه استقلال به خاطر رضایت هوادارانش هم که شده شکایت از نصرتی را تا پایان پیگیری خواهد کرد چرا که اعتقاد داریم باید حق باشگاه را از وی بگیریم.

پرویز مظلومی در مورد برنامه های پیش روی استقلال نیز گفت: پس از تمریناتی که در طول هفته در تهران برگزار کردیم از روز جمعه هفته جاری به مدت یک هفته راهی کردان کرج می شویم وامیدوارم در این اردو بتوانیم با بازیکنان بیشتری تمریناتمان را برگزار کنیم.