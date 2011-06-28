کمیته اوگاندا در ستاد سرمایه گذاری زنجان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر از زنجان محمد رئوفی نژاد ظهر سه شنبه در جلسه سفر سفیر اوگاندا به استان زنجان افزود: همکاری تجاری استان زنجان نسبت به استانهای دیگر با کشور اوگاندا بیشترا ست و اوگاندا و ایران 16 سال با هم ارتباط دارند.

وی ادامه داد: برخورد کاربردی و عملی که اعضای هیئت تجاری استان زنجان به کشور اوگاندا داشتند بسیار پرکار بود و کارها بسیار عملیاتی و کاربردی بود و توافقاتی که در سفرهای بین دو کشور به وجود می آید در توسعه تجاری موثر است.

استاندار زنجان تاکید کرد: کارها باید کاربردی باشد و این کار در استان یک مدیریت و کار کاربردی و عملیاتی کارشناسی شده می خواهد لذا هیچ استانی همانند استان زنجان رابطه عملیاتی با هیچ کشوری نتوانسته ایجاد کند و سفرها جنبه تشریفاتی قوی تر از عملیاتی بوده است.

رئوفی نژاد گفت: با توجه به هزینه و وقتی که صرف می شود باید نتایج خوبی حاصل شود.

وی یادآور شد: استان زنجان آماده است از هر ظرفیت و فرصتی که در اختیار است در استان استفاده کند لذا با سفرهایی که به این کشور توسط هیئت تجاری انجام شده است اطلاعات خوبی از این کشور داریم.

استاندار زنجان در ادامه افزود: باید در هر جایی که پا می گذاریم درصدد توسعه آن جا باشیم و در بخش کشاورزی و بازرگانی با ورودی که کردیم برنامه ریزی دقیق و کارشناسی شده داشته باشیم.

رئوفی نژاد گفت: ما در راستای توسعه در حوزه کشاورزی و بازرگانی حمایت و پشتیبانی و تعهدات که دولت در اختیار دارد از بخش خصوصی حمایت می کنیم.

استاندار زنجان گفت: با توجه به شناختی که از ظرفیتها و پتانسیلهای کشور اوگاندا وجود دارد و حمایتی که از طرف نماینده سفیر اوگاندا انجام می شود ظرفیت به خوبی احصاء شده و می توان روابط را بین این دو کشور را قوی تر کرد.

رئوفی نژاد افزود: ما در برنامه منطقه ویژه اقتصادی را داریم و از آن به عنوان یک فرصت خوب می دانیم و کشاورزی را 10 هزار هکتار در برنامه داریم و طرحها و برنامه های مربوط به حوزه کشاورزی را تقویت می کنیم.

وی ادامه داد: استان آماده ارائه خدمات کشاورزی، مهندسی و صنعت و معدن و راه به کشور اوگاندا است و این ظرفیت ها را دارد و در احداث مسکن هم تجارب خوبی دارد.

