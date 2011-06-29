رصد آغاز جهان هستی با کمک تلسکوپ هزار کیلومتری اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، انسان تا همین اواخر برای رصد آسمانها تنها می توانست از طیف مرئی نور استفاده کند اما با آغاز به کار تلسکوپهایی مانند LOFAR که اکنون به عنوان بزرگترین تلسکوپ جهان شناخته می شود، امکان مشاهده و رصد اعماق آسمان نیز به وجود آمده است.

LOFAR بر گرفته از عنوان "آنتنهای فرکانس پایین برای نجوم رادیویی" توسط بنیاد اخترشناسی هلند ساخته و راه اندازی شده است از آنجایی که میزان اطلاعاتی که تلسکوپهای رادیویی می توانند جمع آوری کنند تحت تاثیر مستقیم ابعاد و تعداد آنتهای تلسکوپ است و در عین حال محدودیتهای مالی نیز بر روی بزرگی و کوچکی این نوع از تلسکوپها تاثیر گذارند، رادیو تلسکوپهای موجود تا کنون نتوانسته اند به وضوح تصویری مورد نیاز برای مطالعه و جستجوی اعماق آسمانها دست پیدا کنند.

با این همه LOFAR با به کار گرفتن طراحی بسیار جدیدی توانسته از این محدودیتها عبور کند، این تلسکوپ بر خلاف دیگر رادیو تلسکوپها از تعداد زیادی از آنتنهای چند جهتی استفاده کرده است. در این سازه از دسته ای از 15000 آنتن تداخلی و به هم پیوسته و 77 ایستگاه بزرگ استفاده شده است.

این ایستگاه ها در محوطه ای هزار کیلومتری گسترش یافته اند و مانند خوشه با یکدیگر در ارتباطند، آنتنها در هلند، آلمان، بریتانیا، فرانسه و سوئد نصب شده اند و ساخت تعداد آنتنهای بیشتری در نقاط دیگری از اروپا ادامه دارد.

این تلسکوپ عظیم فرکانسهای رادیویی 10 تا 240 مگاهرتز را رصد کرده و مجموعه منطقه تحت پوشش آن یک کیلومتر مربع از آسمان است. به دلیل وسعت بالای این منطقه این تلسکوپ می تواند وضوح و حساسیت بیشتری را در تصاویر به ثبت رسانده خود به نمایش بگذارد و به دلیل ویژگی چند جهتی بودن آنتنهایش، این تلسکوپ می تواند در آن واحد چندین جهت را با هم رصد کند.

پس از جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، این اطلاعات به ابررایانه "بلوژن" در دانشگاه گرونینگن هلند منتقل می شود و این ابررایانه با استفاده از نرم افزار ترکیب دیافراگم، تصویر نهایی را سر هم می کند.

بر اساس گزارش گیزمودو، این تلسکوپ ابتدایی ترین بخشهای جهان هستی را مورد بررسی قرار خواهد داد، دورانی که به عصر تاریکی پس از انفجار بزرگ شهرت دارد. قرار است با کمک این تلسکوپ اطلاعات جدیدی از شکل گیری سیاهچاله های عظیم، کهکشانها و خوشه های کهکشانی نیز جمع آوری شده و بر روی فورانهای کرونالی خورشیدی مطالعات عمیقی انجام شود.