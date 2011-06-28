خطرات طبیعی نیروگاه های هسته ای آمریکا را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سی ان ان در این گزارش آورده است : نیروگاه "کالهون" در نبراسکا در مسیر رودخانه طغیان کرده میسوری قرار دارد در حال حاضر سیل اطراف آن را فرا گرفته است.

این گزارش عنوان کرد: این نیروگاه از استحکام کافی در برابر سیل برخوردار است، اما این رویداد نشان می دهد که دیگر نیروگاههای کشور در برابر رویدادهای اقلیمی بسیار آسیب پذیر هستند.

گفته می شود که این تاسیسات طوری طراحی شده اند که می توانند در برابر سیلی به ارتفاع 2.5 متر مقاومت کند.

سی ان ان در گزارش خود آورده است : این نیروگاه که داخل آن خشک است تعطیل شده و خطر آنی آن را تهدید نمی کند، اما فعالان می گویند وضعیت در بسیاری از نیروگاههای فعال در آمریکا احتیاط آمیز است.

تقریباً تمام نیروگاههای کشور در کنار آب و بسیاری از آنها در معرض ترنادو، زلزله، و بخش های طوفان خیز کشور قرار دارند.

گفتنی است پس از زلزله و سونامی ژاپن و تخریب نیروگاه دائیچی در فوکوشیما، فعالان خواستار بسته شدن نیروگاهها به خاطر خطرناک بودن آنها شدند.

با این وجود کشورهای جهان و نهادهای مربوطه به ویژه آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کردند که استفاده از انرژی هسته ای در آینده امری ضروری است و نادیده گرفتن آن پرهزینه است، اما در عین حال آژانس بر تحکیم تدابیر امنیتی در نیروگاهها تاکید کرده است.