دستهای پنهان مافیای دارو در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، توسعه و پیشرفت کشور در زمینه تولید داروهای بیوتکنولوژی طی سالهای اخیر باعث شده که ایران تا حدود زیادی از واردات برخی اقلام دارویی که در انحصار شرکتهای چند ملیتی قرار دارد، بی نیاز شود. در عین حال، زمینه های ورود داروهای ایرانی به بازارهای جهانی نیز فراهم شده و شرایطی به وجود آمده است که ایران می تواند به یکی از صادر کنندگان داروهای بیوتک در منطقه تبدیل شود.

قطعا تداوم روند موفقیتهای ایران برای شرکتهای چند ملیتی به خصوص دشمنان انقلاب اسلامی که نمی توانند پیشرفت و توسعه کشورمان را در عرصه های علمی و پزشکی ببینند، بسیار گران تمام می شود. از همین رو، در تلاش هستند که به هر نحوی در مسیر پیشرفت و توسعه ایران سنگ اندازی کنند و در این راه از هر حربه ای استفاده می کنند. یکی از این راهها، واردات داروهایی است که هم اکنون در داخل تولید می شود و مشکلی به لحاظ کیفیت و کمبود آنها در کشور وجود ندارد.

آمار و گزارشهای وزارت بهداشت حاکی از این است که فروش سالانه دارو در ایران 2.5 میلیارد دلار است که 35 درصد این مبلغ صرف واردات 4 درصد نیاز دارویی بیماران خاص می شود.

دکتر محمدرضا شانه ساز، مدیرکل داروی معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت با عنوان این مطلب که دارو در همه جای دنیا متاثر از روابط خاص اقتصادی و گردش مالی بسیار بالا است، تاثیرات استراتژیک را در معادلات دولتها و کشورها مهم برشمرده و گفته است که ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. بر همین اساس نمی توان وجود مافیا در بخش دارویی کشورمان را رد کرد اما با اطمینان می گویم که بسیاری از روابط سیاه در بازار دارویی دنیا در ایران وجود ندارد و ما یکی از کشورهای پاک در این زمینه محسوب می شویم.

دکتر هاله حامدی ‌فر، مجری طرح تحقیقاتی و تولید داروهای ایرانی ام ‌اس با اشاره به تلاش دانشمندان و پژوهشگران کشورمان در زمینه تولید داروهای بیوتکنولوژی، معتقد است که راهیابی داروی ایرانی ام‌اس به بازارهای بین‌المللی موجب نگرانی شرکتهای چندملیتی شده است.



وی ضمن هشدار جدی درباره تازه ترین تلاشها برای خشکاندن ریشه فناوری تولید داروهای خاص در کشور، گفته است که از چندی قبل یکی از شرکتهای وارد‌ات دارو در تلاش است 9 قلم فرآورده نوترکیب دارویی تولید داخل را از آرژانتین وارد بازار ایران کند که به ‌طور قطع واردات این نوع داروها با حمایت برخی از جریانها و دستهای پنهان و پشت‌ پرده، صنعت تولید داخل را با مشکلات فراوان روبرو خواهد کرد.

این در حالی است که دکتر محمدعلی ملبوبی ، رئیس انجمن بیوتکنولوژی کشور ضمن اعتراض شدید نسبت به برخی سیاستهای غلط در حوزه صنعت داروی کشور، از دستگاه مجریه و قضائیه درخواست کرده است که با عوامل پنهانی واردات دارو به شدت برخورد کنند زیرا هدف آنها ریشه‌کنی صنعت داروی ایران است.

به گفته ملبوبی، هم اکنون بالغ بر 62 درصد بازار جهانی به فرآورده‌های بیوتکنولوژی پزشکی تعلق دارد که ایران نیز در این چرخه جایگاه ویژه‌ای را به دست آورده است. بطوریکه امروز شاهد جلوگیری از خروج سالانه 170 میلیون دلار ارز از کشور هستیم. این در حالی است که واردکنندگان دارو رقابت را با داروهایی آغاز کرده اند که از مرحله تولید پروتئین تا انتها در کشور تولید می شود. پر واضح است که هدف آنها نابودی صنعت داخل است چرا که در تاریخ همکاریهای شرکتهای بین‌المللی، هیچ شرکتی سابقه انتقال تکنولوژی کامل به یک کشور جهان سوم را در کارنامه خود نداشته است.

دکتر هوشمند ایلکا ، مدیر پروژه تولید داروی ایرانی "اینترفرون بتا" با عنوان این مطلب که از 5 سال قبل مجوز تولید این دارو توسط وزارت بهداشت صادر شده است و برای تولید آن تاییدیه آزمایشگاه وزارت بهداشت را داریم، از ورود داروهای مشابه از کشور آرژانتین انتقاد و گلایه کرده و گفته است که این کشور به لحاظ علمی در حد و اندازه های ایران نیست. ضمن اینکه هر دارویی برای استفاده در بازار داخلی یک کشور، می بایست آزمایشهای بالینی را داشته باشد که داروی آرژانتینی فقط تاییدیه آزمایشگاهی را دارد.

از سوی دیگر، دکتر فریدون مهبودی رئیس شبکه بیوتکنولوژی پزشکی کشور با تشبیه صنعت بیوتکنولوژی به انرژی هسته ای که دو لبه دارد، گفته است که صنعت بیوتکنولوژی در هر کشوری ایجاد شود مثل موضوع هسته ای، دشمنانی را خواهد داشت.

وی با بیان اینکه داروهای بیوتک ایران بزودی وارد بازار جهانی می شود، معتقد است که منافع مالی و پتانسیل علمی که در کشور فراهم شده است، توسط دشمن تخریب شود و غرب نمی تواند در مقابل این حرکت ساکت بماند. از همین رو به واسطه سرمایه گذاریهایی که در سایر کشورها انجام داده است، قصد مقابله با ایران را دارد.

قطع به یقین، انگیزه و تلاش محققین و دانشمندان کشورمان در عرصه پزشکی به خصوص رشته بیوتکنولوژی زمانی دوچندان می شود که احساس کنند از حمایتهای لازم برای ادامه فعالیت برخوردارند.

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گزارش از حبیب احسنی پور