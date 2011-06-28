به گزارش خبرنگار مهر، ریحانه (بانوی موفق) کاری است از مهدی حاجی زاده که با هدف اطلاعاتی و آموزشی و با موضوع معرفی بانوان موفق در استان در 35 قسمت 45 دقیقه ای از سیمای شبکه تبرستان تولید و پخش می شود.

دوربین ربحانه، بانوان موفق استان را که واحد اداره کل بانوان استانداری مازندران معرفی می کند، به تصویرمی کشد.

دوربین این برنامه وارد منزل و محل اشتغال این گونه افراد می رود و ازکار و زندگی و محل اشتغال آنان به شکل مستند تصویرمی گیرد و پای صحبت فرد مورد نظر و خانواده و افرادی که به نوعی با فرد موفق ارتباطی دارند می نشیند و برنامه های مستند گزارشی تهیه می کنند.

در این برنامه جمیله تقوی نویسندگی را برعهده دارد و مریم حسن نیا کار تصویربرداری پرتابل و نورپردازی را انجام می دهد.

رجب صادقی صدابردار، رمضانعلی امامی تدوینگر، سودابه علیزاده دستیارتهیه، علی فیروزجایی دستیارفنی این برنامه هستند.

گلبـانگ ساحل برروی امواج صدای مازندران به گوش می رسد



گلبانگ ساحل، عنوان برنامه رادیویی است که در قالب ترکیبی نمایشی و با هدف سرگرمی، تفریحی، اطلاعاتی و آموزشی در 63 برنامه 120 دقیقه ای درایام تابستان به جز ایام ماه مبارک رمضان به صورت زنده پخش می شود.

گلبانگ ساحل، همه ساله با فرا رسیدن فصل تابستان و مسافرت هموطنان به استان مازندران، با قدمت چندین ساله با هدف تفریحی و سرگرمی و موضوع پرکردن اوقات فراغت مردم استان و گردشگران، همراه با معرفی جاذبه های دیدنی و گردشگری و نیز آداب و سنن استان و مباحث مربوط به ایمنی سفر و اطلاع رسانی، برای هم استانی های عزیز و گردشگران هر روز از ساعت 17 و 30 تا 19 و 30 از صدای مرکز مازندران پخش می شود.

سیمای ورزش در سیمای مازندران



سیمای ورزش کاری است از شهرام حبیب اللهی اقدم به تهیه کنندگی حسین زارع که درقالب ترکیبی و باهدف سرگرمی تفریحی و با موضوع ورزشی به تعداد26 برنامه 60 دقیقه ای شبهای جمعه هرهفته از سیمای شبکه تبرستان پخش می شود.

این برنامه با انعکاس رویدادها و رخدادهای ورزشی استان به نقد و تحلیل چالشهای ورزش مازندران می پردازد و مهم ترین مسائل و مشکلات ورزش استان را مورد توجه و بررسی کارشناسانه قرار می دهد.