فدراسيون وزنه برداري از تيم هاي شركت كننده در جام باشگاه ها تعهد مي گيرد

به گزارش خبرنگار "مهر" تيم وزنه برداري كارگران كشورمان در رقابت هاي برون مرزي با مشكل دوپينگ ورزشكاران مواجه شد و همچنين تيم وزنه برداري منتخب مازندران هم به مسوولان برگزار كننده رقابت ها در كشور انگلستان اجازه نداد از وزنه برداران اين تيم آزمايش دوپينگ به عمل بياورند و اكنون اين نگراني وجود دارد كه وزنه برداران حاضر در رقابت هاي جام باشگاه هاي آسيا هم دوپينگ كنند . فدراسيون وزنه برداري همواره بر اين امر تاكيد داشته كه باشگاه ها از وضعيت وزنه برداران خود غافل نباشند و اين بار نيز قصد دارد تا قبل از حضور نمايندگان باشگاهي كشورمان در رقابت هاي قهرماني باشگاه هاي آسيا از مسوولان اين تيم ها تعهد بگيرد تا در صورت دوپينگي بودن وزنه برداران ، جريمه شوند. بايد ديد از سوي فدراسيون مذكورچه جرايمي براي متخلفان در نظر گرفته مي شود.