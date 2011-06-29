کارشناسان محیط زیست باید از ثبت جهانی "حرا" دفاع می کردند

ناصر مقدسی در گفتگو با مهر افزود: از آنجا که سازمان میراث فرهنگی مسئول پیگیریهای ثبت جهانی حرا به عنوان اولین اثر طبیعی در یونسکو است محیط زیست فقط پرونده لازم برای این پروسه را تهیه و در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار داده اما از چگونگی روند این پروسه اطلاعی نداریم.

وی با اشاره به اینکه هنوز دقیقا مشخص نیست که به چه دلیل ثبت جهانی حرا به سال بعد موکول شده است، گفت:‌ چنانچه دلیل آن ناقص بودن اطلاعات و پرونده حرا باشد که بایستی مسئولان میراث فرهنگی این موضوع را به محیط زیست اطلاع می دادند تا نواقص پرونده را تکمیل کنیم.

به گفته مقدسی، چنانچه مشکل نداشتن دلایل و توجیهات کافی برای ثبت این اثر بوده که بازهم تصور می کنم اگر کارشناسان سازمان متولی این منطقه یعنی محیط زیست و منابع طبیعی در اجلاس حضور داشتند قطعاً بهتر می توانستند ازارزشهای این اثر برای ثبت جهانی دفاع کنند.

به اعتقاد وی، ممکن است یونسکو و IUCN دلایل دیگری برای ثبت نکردن جهانی حرا داشته باشند که هنوز این دلایل مشخص نیست.

این در حالی است که معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفته است به ‌دلیل یکسری ملاحظات مدیریتی که در حوزه‌ میراث طبیعی کشور ما وجود دارد و باید هماهنگیهای مختلفی میان دستگاههایی مانند سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، منابع طبیعی، محیط زیست و کشاورزی به ‌وجود آید، پرونده‌ "جنگل حرا" توسط کارشناسان IUCN بررسی و قرار شد کارشناسان این سازمان به ایران بیایند و موضوع را برای حل نقایص پرونده بررسی کنند تا پرونده را با کیفیت بالاتری بتوانیم ارائه کنیم.



خارج کردن پرونده‌ "جنگل حرا" (مانگرو) از دستور کار اجلاس یونسکو در حالی رخ داد که این پرونده اواخر سال 1388 برای ثبت در فهرست میراث جهانی از سوی ایران به کمیته میراث جهانی فرستاده شد. البته پیش از آن قرار بود، جنگل هیرکانی نخستین اثر طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی باشد.