واحدهای صنفی مشهد ساماندهی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر معماریان پیش از عصر سه شنبه در جلسه هم اندیشی مجمع امورصنفی که با حضور اتحادیه های تحت پوشش و مسئولان اداره نظارت براماکن عمومی استان برگزار شد، بیان داشت: تلاش کردیم با راه اندازی سامانه اینترتنی روند اخذ پروانه کسب را تسهیل کنیم تا واحدهای صنفی بتوانند اقدامات لازم را سریع تر انجام دهند.

وی افزود: واحدهای صنفی بدون مجوز که از چشمان ما دور مانده‌اند، نیز هر چه سریع‌تر نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند، در غیر اینصورت با برخورد شدید قانونی مواجه خواهند شد.

معماریان یادآور شد: سال گذشته با همکاری اداره اماکن نیروی انتظامی به هشت هزار واحدصنفی فاقد پروانه اخطار داده شد و سه هزار واحد صنفی نیز پلمپ شد.

رئیس اداره نظارت براماکن عمومی پلیس استان خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت : بحث اصناف در کشور ما جایگاه مقدسی دارد و اداره نظارت براماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان با توجه به وظیفه قانونی خود در کنار اصناف بوده و آنها را یاری می کند.

سرهنگ مصطفی احمدی افزود: بسیاری از اتحادیه ها ارتباط بسیار خوبی داشتند و توانستیم از نظرات کارشناسی آنها استفاده کنیم.

سرهنگ احمدی تصریح کرد: از نظرات فعالان صنفی که در زمینه کاری خود متخصص هستند، استقبال خواهیم کرد.

در پایان این جلسه، مسئولان اتحادیه های تحت پوشش مجمع امورصنفی توزیعی و خدماتی مشهد، به بیان مشکلات خود با مسئولان اداره نظارت بر اماکن پلیس خراسان رضوی پرداختند.