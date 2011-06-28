مهارت جوانان جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز آژیده ظهر سه شنبه در دیدار با مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه امروز جوانان ما نیازمند فراگیری مهارت بوده و جوانان ماهر ضمن ایجاد اشتغال برای خود و دیگران می توانند کارآفرین نیز باشند، اظهار داشت: فرق نخبگان ما با سایر نخبگان در عرصه های علمی در اخلاق و معنویات آنان است.

وی یاد آور شد: با فراگیری مهارت، رویکرد جوانان نسبت به کار تغییر یافته و آنها به جای جستجوی کار در محیط اداری و پشت میزنشینی، کار را در بازوان، فکر و اندیشه و مهارت و تخصص خود جستجو خواهند کرد و به دنبال آن قطعاً معضل بیکاری جوانان در کشور حل خواهد شد.

آژیده تاکید کرد: در سایه تعامل و هم اندیشی می توان زمینه مناسبی برای اشتغال‌زایی جوانان ایجاد کرد.

همچنین در این دیدار مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی گزارشی از عملکرد اداره کل را در پنج سال اخیر ارائه کرد.

محمدرضا سیابانی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث المپیاد پرداخت و گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و به تبع آن اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان، این مسابقات را به منظور ایجاد بستر مناسب برای رقابت سالم در بین حرفه‌آموختگان، ارتقای جایگاه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، اعتلای ارزش کار در بین جوانان جامعه و ایجاد سازوکار مناسب برای ارتقای مهارتهای ملی در سطح مهارتهای جهانی برگزار می‌کند.

وی افزود: این چنین مسابقاتی موجب تشویق دیگر جوانان به کسب مهارت های علمی و صنعتی و نیز تعیین میزان مهارت و ارزیابی آموزش های عمومی در سطح استان و کشور می شود.

سیابانی اظهار داشت: جواد استادپور در یازدهمین دورة مسابقات ملی مهارت که در سال 1389 برگزار شد، مقام دوم کشوری را در رشته فناوری برودتی به خود اختصاص داد و پس از شرکت در سه مرحله اردوی آمادگی و موفقیت در آزمون های مربوطه، مجوز شرکت در مسابقات جهانی مهارت 2011 لندن را بدست آورد.

سیابانی یاد آور شد: آذربایجان شرقی در پنج سال گذشته درمسابقات المپیاد مقام اول و یا دوم کشوری را به خود اختصاص داده و در سال 89 نیز از بین 22 نفر شرکت کننده تیم المپیاد کشوری 16 نفر موفق به کسب مدال های طلا، نقره، برنز و دیپلم افتخار شده و از لحاظ کسب مدال مقام اول کشوری را بدست آورده اند.