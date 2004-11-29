انتخابات شوراي مركزي هيات نظارت مجمع صنفي نشريات دانشجويي كرمانشاه برگزار شد

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، سومين دوره انتخابات شوراي مركزي و هيات نظارت مجمع كرمانشاه، با حضور بيش از 150 نفر از مدير مسئولان، سردبيران و اهالي نشريات دانشجويي دانشگاه هاي استان كرمانشاه برگزار شد.

در اين انتخابات از ميان 17 نفر كانديداي شوراي مركزي و هيات نظارت مجمع، 5 نفر عضو اصلي و 2 نفر علي البدل شوراي مركزي و 3 نفر به عنوان اعضاي هيات نظارت مجمع انتخاب شدند.

در اين مراسم، اشراقي دبير كل مجمع، حجت الاسلام فهمي رياست دانشگاه آزاد، جعفري دبير استان كرمانشاه و تني چند از مسئولان دانشگاه ها و مراكز خبري كرمانشاه سخنراني كردند.