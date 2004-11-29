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۹ آذر ۱۳۸۳، ۱۱:۲۸

انتخابات شوراي مركزي هيات نظارت مجمع صنفي نشريات دانشجويي كرمانشاه برگزار شد

انتخابات شوراي مركزي هيات نظارت مجمع صنفي نشريات دانشجويي استان كرمانشاه برگزار شد.

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، سومين دوره انتخابات شوراي مركزي و هيات نظارت مجمع كرمانشاه، با حضور بيش از 150 نفر از مدير مسئولان، سردبيران و اهالي نشريات دانشجويي دانشگاه هاي استان كرمانشاه برگزار شد.

در اين انتخابات از ميان 17 نفر كانديداي شوراي مركزي و هيات نظارت مجمع، 5 نفر عضو اصلي و 2 نفر علي البدل شوراي مركزي و 3 نفر به عنوان اعضاي هيات نظارت مجمع انتخاب شدند.

در اين مراسم، اشراقي دبير كل مجمع، حجت الاسلام فهمي رياست دانشگاه آزاد، جعفري دبير استان كرمانشاه و تني چند از مسئولان دانشگاه ها و مراكز خبري كرمانشاه سخنراني كردند.

کد مطلب 134685

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