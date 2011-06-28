شهرداری قزوین برای 100 هزار نفر برنامه تابستانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید وزیری نژاد ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل فرهنگسرای بانو فاطمه زهرا(س) برگزار شد با تشریح فعالیتهای تابستانی امسال اظهارداشت: سال 90 با پیش بینی چند برنامه بزرگ و تاثیر گذار آغاز شده که ضمن جلب رضایت گروههای مختلف جامعه نسبت به فرهنگ سازی و ارتقاء برنامه های اجتماعی اقدام کرده ایم.

وی افزود: برپایی 10 سفره هفت سین، اجرای برنامه های مختلف در حمام قجر، نوروزی خوانی، گل کاری و زیبا سازی فضای شهر، جشنواره بازی و اسباب بازی، همایش بزرگ پیاده روی، اولین همایش سوگواره فاطمی و مسابقات بین المللی کشتی جام شهید بابایی از جمله برنامه های امسال بود.

وزیری نژاد یادآورشد: جشنواره بازی و اسباب بازی که با هدف تبدیل قزوین به مقصد گردشگری صورت گرفت 100 هزار بازدید کننده داشت که 35 هزار نفر آن از خارج از استان بودند و موجب اقامت موقت و چند روزه 600 هزار نفر خواب در استان فراهم شد.

وی تصریح کرد: در همایش بزرگ پیاده روی هم که 70 درصد کارهای آن توسط سازمان فرهنگی شهرداری انجام شد بیش از 80 هزار نفر شرکت کردند و این سازمان 100 میلیون تومان در این برنامه هزینه کرد.

این مسئول فرهنگی برگزاری اولین همایش سوگواره فاطمی در سرای سعدالسلطنه را از دیگر فعالیتهای فرهنگی، مذهبی امسال دانست و اظهارداشت: این جشنواره با 70 میلیون تومان هزینه و حضور 25 هیئت و تشکل مذهبی برگزار شد که بیش از 50 هزار نفر از غرفه های آن دیدن کردند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی، هنری شهرداری قزوین بیان کرد: مسابقات بین المللی شهید بابایی هم با حضور پنج کشور خارجی با حمایت مالی شهرداری برگزار شد و توانست فضای ورزشی را در استان فراهم کند.

200 برنامه متنوع در تابستان

وزیری نژاد اظهارداشت: امسال با برنامه ریزی اصولی و منطقی به صورت متمرکز در مراکز فرهنگی، خانه های فرهنگ، فرهنگسراها، کتابخانه ها، موزه ها، سالن های ورزشی و فضاهای گردشگری در طول سال و ایام تابستان به صورت ویژه برنامه هایی تدارک دیده شده است.

وی یادآورشد: در تابستان امسال 120 رشته آموزشی در بخشهای هنری، علمی، تربیتی، بهداشت و سلامت، شهروندی در پنج مرکز آموزشی، سالن کوثر، زمینهای ورزشی محلات، موزه حمام قجر، موزه سنگ و حمام بلور اجرا می شود.

رویکرد شهرداری/ اجرای برنامه در محلات

این مسئول گفت: رویکرد سازمان فرهنگی شهرداری ورود به اجتماعات مردم در پارکها و محلات است تا همه گروهها بتوانند به سهولت از برنامه های شاد و مفرح استفاده کنند.

قزوین الگوی رعایت فرهنگ شهر نشینی/ برای همه برنامه داریم

وزیری نژاد اضافه کرد: شعار امسال ما قزوین الگوی رعایت فرهنگ شهر نشینی است و برای همه گروههای سنی برنامه های شاد، مفرح، فرهنگی ، ورزشی و مذهبی داریم.

وی گفت: بدلیل کمبود فرهنگسرا و مراکز فرهنگی باید وارد محلات و اجتماعات مردم شویم و آنها را در برنامه ها سهیم کنیم و به همین دلیل بیشتر توان خود را در این بخش بکار می گیریم تا آموزشهای لازم شهری را در برنامه ها منتقل کنیم.

مدیرعامل سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری قزوین در ادامه یادآورشد: مباحثی مانند حمل ونقل و انضباط شهری، مبلمان شهری، آپارتمان نشینی، نظافت و سلامت در همه برنامه ها به عنوان محور مورد توجه آموزشی قرار خواهد گرفت.

600 میلیون تومان اعتباری برای اجرای 200 برنامه تابستانی

وی مدت زمان اجرای برنامه ها را از پنجم تیر تا پایان شهریور ماه اعلام کرد و افزود: بیش از 600 میلیون تومان اعتبار برای اجرای برنامه های تابستانی پیش بینی شده که این میزان دو برابر سال قبل است.

وزیری نژاد با تفکیک برنامه های تابستانی گفت: 5 برنامه در حوزه فرهنگی، 60 برنامه ورزشی، 33 برنامه گردشگری، 20 برنامه ویژه ماه رمضان و 35 برنامه مشارکتی در فصل تابستان در قزوین اجرا می شود.

این مسئول همچنین بیان کرد: 33 تور گشت شهری در قالب بازدید از آثار تاریخی و گردشگری در کنار مسابقات عکاسی، مقاله نویسی، خاطره نویسی در داخل استان و نیز تورهای زیارتی و سیاحتی اعزام به قم و جمکران ، مازندران، قلعه رودخان و الموت هم در تابستان تدارک دیده ایم.

وی افزود: با همکاری و مشارکت هیئتهای ورزشی در 27 رشته ورزشی فعالیت تابستانی خواهیم داشت تا شور و نشاط و سلامت جسم و روح مردم فراهم شود.

وزیری نژاد از برنامه های ویژه ماه مبارک رمضان هم خبر داد و اظهارداشت: به منظور تامین نشاط معنوی در شهروندان با اقامه نماز جماعت در پارکهای شهری، اهداء 30 هزار بسته فرهنگی به روزه اولی ها، حضور در نمایشگاه قرآن و دیدار با خانواده های نیازمند کمیته امداد این برنامه ها اجرایی می شود.

وی همایش های صبحگاهی و عصرگاهی، پرواز بادبادکها، طناب زنی، مسابقات اسکیت، بسکتبال، والیبال ساحلی، اتومبیلرانی خانوادگی، شطرنج، دوچرخه سواری، کامیون کشی، قویترین نوجوانان، دو و میدانی معلولان، دو همگانی، بدمینتون و جشنواره بازیهای بومی و محلی را از جمله برنامه های ورزشی در ایام تابستان ذکر کرد.

به گفته وزری نژاد اجرای 12 جنگ شبانه در بوستانها، 9 جنگ در مجتمع های آپارتمانی، مسابقه محله در 14 محله شهری، نمایش خیابانی، دعوت از محمد تقی خان پاکستانی نابغه قرآنی برای حضور در قزوین از دیگر برنامه های تدارک دیده شده توسط سازمان فرهنگی شهرداری است.

سینما روباز بارجین فعال می شود

وزیری نژاد از نمایش فیلم در سینما تابستانی بوستان باراجین در تابستان هم خبرداد و تصریح کرد: هر هفته سه شب در سینما روباز باراجین پخش فیلم خواهیم داشت تا زمینه نشاط شهروندان در شبهای تابستان نیز فراهم شود.

چهار زمین ورزشی محلات آماده افتتاح می شود

این مسئول گفت: احداث زمین های ورزشی در محلات از نیازهای جامعه شهری است که خوشبختانه با رویکرد مسئولان و شورای شهر و شهردار این برنامه امسال با سرعت بیشتری اجرایی می شود.

وی اظهارداشت: تا نیمه شعبان چهار زمین ورزشی محلات در مناطق جنب پارک الغدیر، روبروی مجتمع میلاد، تهران قدیم و خیابان مولوی به بهره برداری خواهد رسید که برای ساخت آنها بیش از 250 میلیون تومان هزینه شده است.

وزیری نژاد اظهار امیدواری کرد در چند سال آینده تعداد 20 زمین ورزشی دیگر نیز در محلات قزوین احداث شود.

این مسئول گفت: برای ساخت زمین ورزشی چوبیندر هم 120 میلیون تومان هزینه شده که بزودی افتتاح می شود.

هفت میلیارد تومان اعتبار سازمان فرهنگی شهرداری قزوین

این مسئول در خصوص اعتبارات امسال این سازمان هم گفت: شش میلیارد و 200 میلیون تومان در سال جاری به سازمان فرهنگی شهرداری قزوین اختصاص یافته که 800 میلیون تومان نیز از منایع دیگر تامین خواهد شد که با این اعتبارات کارهای ارزشمندی در شهر قزوین تنظیم و اجرا خواهد شد.

وی از همکاری صمیمانه اعضای شورای اسلامی و شهردار قزوین در تدوین برنامه های متنوع و تاثیر گذار فرهنگی و ورزشی در این سازمان تقدیر و اظهار امیدواری کرد با تداوم این حمایتنها فعالیتهای سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری قزوین امسال نیز با روند مناسبی اجرا شود.