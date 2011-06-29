اخبار کوتاه ورزشی از یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، سه نفر از داوران بانوی یزد در دوره آموزشی داوری شرکت کردند.

فتانه ملک ثابت، ساجده السادات حسینی و مینا محمدی در کلاس داوری کشوری حضور یافتند.

این دوره آموزشی با حضور 20 داور زن از سراسر کشور یکم و دوم تیر ماه به میزبانی استان تهران برگزار شد.

احمدی دبیر فدراسیون ورزشهای رزمی تدریس این دور ه آموزشی را بر عهده داشت.

برگزاری مسابقات بسکتبال بانوان منطقه پنج کشور

مسابقات بسکتبال بانوان منطقه پنج کشور با انجام دو دیدار در روز دوم پیگیری شد.

در ادامه این مسابقات دو تیم چهارمحال و بختیاری و اصفهان به مصاف هم رفتند که تیم اصفهان با نتیجه 46 بر 15 تیم اصفهانی را مغلوب خود ساخت.

شب گذشته نیز دو تیم اصفهان و یزد به مصاف هم رفتند که تیم اصفهان با نتیجه 56 بر 31 میزبان این رقابت ها را شکست داد.

مسابقات بسکتبال بانوان منطقه پنج کشور با حضور تیم های چهار محال و بختیاری، اصفهان، کرمان و یزد در سالن تختی مجموعه ورزشی شهید پاکنژاد یزد برگزار می شود.

حضور بانوی رزمی کار یزد در مسابقات انتخابی برون مرزی

بانوی رزمی کار یزد برای حضور در مسابقات انتخابی برون مرزی آلمان عازم استان تهران شد.

سمیه برزگر بانوی رزمی کار یزدی در رشته کیک بوکسینگ در مسابقات انتخابی برون مرزی که هفتم تیر ماه در استان تهران برگزار می شود، شرکت می کند.

مسابقات برون مرزی آلمان اول مرداد ماه برگزار می شود.

مراسم تجلیل از آقای گل آسیا

لوح تقدیر و هدیه استاندار یزد امروز با حضور مشاور ورزشی استاندار در دفتر مدیر کل تربیت بدنی استان به آقای گل آسیا اهدا شد.

این مراسم با حضور مدیرکل تربیت بدنی استان یزد، مشاور ورزشی استاندار، معاونت مالی و پشتیبانی اداره کل تربیت بدنی، رئیس هیئت ناشنوایان استان و مشاور جوان مدیرکل و مسئول روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی برگزار شد و لوح تقدیر و هدیه استاندار یزد از سوی مدیرکل تربیت بدنی به مصطفی حیدری آقای گل آسیا اهدا شد.

حیدری به همراه تیم ملی فوتبال ناشنوایان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در کشور کره جنوبی شرکت کرده بود و با به ثمر رساندن هشت گل آقای گل آسیا شد.