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۷ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۹

همایش سراسری مدیران سایت تبیان در سرعین آغاز شد

همایش سراسری مدیران سایت تبیان در سرعین آغاز شد

سرعین - خبرگزاری مهر: دومین همایش سراسری مسئولان و مدیران سایت تبیان وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در خانه معلم سرعین آغاز شد.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان اردبیل ظهر سه شنبه در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این همایش با هدف تبیین برنامه های سال 90 و ارائه گزارش عملکرد فعالان این سایت در سال 89 به مدت سه روز برگزار می شود.

حجت الاسلام مهدی ستوده با اشاره به موفقیتهای این سایت در جذب مخاطبان جوان افزود: فضاهای مجازی فرصت مناسبی برای تبلیغ اسلام و فرهنگ غنی دینی است.

به گفته وی سایت تبیان از سال 81 زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی راه اندازی شده و در فضای مجازی، فعالیتهای فرهنگی ، دینی، مذهبی و... خدمات اطلاع رسانی و پژوهشی ارائه می کند.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان با اشاره به توانمندی و قابلیتهای این سایت در حوزه اطلاع رسانی اضافه کرد: در عین حال به دلیل سو استفاده شبکه های خبری دشمنان باید ‌گردانندگان این سایت مواظب باشند در ارائه مطالب اشتباهی صورت نگیرد.

وی با اشاره به لزوم دشمن شناسی فعالان این سایت ابراز داشت: تبیان فضایی برای پیشبرد اهداف سازمانی، انقلابی و اسلامی است و باید در مقابل هجمه های دشمن که اقدام به هویت زدایی از جوانان می کنند، هوشیار عمل کند.

ستوده غنی سازی، ارتقای کمی و کیفی و افزایش مخاطبان این فضای مجازی را از مهترین برنامه های سایت تبیان در سال جاری عنوان کرد.

کد مطلب 1346853

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