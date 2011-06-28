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۷ تیر ۱۳۹۰، ۱۹:۲۹

همزمان با رمضان/

طرح "ضیافت" با هدف تنظیم بازار در خراسان رضوی اجرا می شود

طرح "ضیافت" با هدف تنظیم بازار در خراسان رضوی اجرا می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی از اجرای طرح "ضیافت" با هدف تنظیم بازار مواد مصرفی خانوار همزمان با ماه مبارک رمضان در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی صفرزاده پیش از ظهر سه شنبه در جلسه کمیسیون تنظیم بازار استان اظهار داشت: در قالب این طرح که از اول مرداد ماه سال جاری آغاز خواهد شد، نمایشگاه عرضه مستقیم کالاهای مواد غذایی مورد نیاز مردم در محل نمایشگاه های بین المللی و خواجه ربیع مشهد و فروشگاه های سازمان میادین شهرداری در تمامی شهرهای استان برگزار می شود.

وی افزود: در این نمایشگاه ها اقلام پروتین گوشتی، شیرینی جات، نان، لبنیات، برنج، روغن، شکر، میوه و خرما با نرخ مصوب عرضه می شود.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی اذعان کرد: بر اساس هماهنگی صورت گرفته در زمان اجرای طرح ضیافت که تا اول شهریورماه ادامه خواهد داشت، مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز با قیمت تعدیل شده و یکنواخت در سطح شهر مشهد توزیع می شود.

صفرزاده تصریح کرد: در زمان اجرای این طرح، فعالیت شعب تعزیرات و برپایی گشت های بازرسی جهت نظارت بیشتر بر نحوه عرضه کالاهای اولویت دار تشدید خواهد شد.

کد مطلب 1346869

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