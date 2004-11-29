گروه زرقاوي كشتن 17 نفر از اعضاي گارد ملي عراق راتائيد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ،‌ گروه " ابومصعب الزرقاوي " موسوم به گروه توحيد و جهاد با انتشار خبري در يك پايگاه اينترنتي خاطر نشان ساخت كه در حملات اخير خود 17 نفر از اعضاي گارد ملي عراق و يكي از نظاميان آمريكا جان خود را از دست داده اند .

بر اساس گزارشهاي رسيده اين گروه روز پنج شنبه نيز در گزارشي از حمله خود به يكي از مراكز نيروهاي آمريكايي در عراق خبر داد و اعلام كرد كه 1 نظامي آمريكا كشته و 5 نفر ديگر به شدت زخمي شدند .

گروه زرقاوي همچنين اعلام كرده اند كه به انجام اينگونه حملات ادامه خواهند داد.

از سوي ديگرشبكه العربيه در گزارشي امروزاز وضعيت امنيتي عراق اعلام كرد : پنج نفر ازنيروهاى آمريكايى در استان "الانبار" در غرب عراق در جريان درگيريهاى سه روز گذشته كشته شدند.

به گفته اين شبكه خبرى، اين در حالى است كه سخنگوى نيروهاى آمريكايى گفت كه دو نفر ديگر از نيروهاى اين كشور در عمليات نظامى در منطقه اى در جنوب بغداد كه مثلث مرگ ناميده مي شود، كشته شده اند.همچنين در اين منطقه در درگيرى بين نيروهاى آمريكايى و انگليسى با افراد مسلح ، هفده نفر از افراد مسلح كشته ونه نفر ديگر از آنان مجروح شدند.



اين شبكه خبري در ادامه اين خبرافزوده است : نيروهاى انگليسي موسوم به "بلاك واچ " نيزبه گمان اينكه در برخي ازمناطق بغداد افراد مسلح ازاين مكانها براي برنامه ريزي حملات خود استفاده مي كنند، هجوم بردند.

به گفته العربيه ، دو نفر از نيروهاى آمريكايى نيز بر اثر انفجار بمبى كه در مسير تردد آنها به منطقه "قادسيه " كار گذاشته شده بود، مجروح شدند.شبكه العربيه در ادامه افزود : نيروهاى آمريكايى در شهر "فلوجه " در غرب بغداد همچنان به جستجوى خود براى كشف انبارهاى سلاح ادامه مي دهند. اين در حالى است كه برخى خانواده هاى عراقى در شهر فلوجه كه به خانه هاى خود بازگشته اند با منازل ويران و خراب مواجه شده اند. در شهر "سامرا" نيز يك خودروى بمبگذارى شده درهنگام عبور يك كاروان آمريكايى منفجر شد. انفجار اين خودرو منجر به تلفاتى در بين شهروندان عراقى گرديد.