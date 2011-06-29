به گزارش خبرنگار مهر، تا همین مثلا 15 سال پیش بسیاری از میوه ها در غیر فصل خود قابل دستیابی نبودند و اگر کسی هوس خوردن میوه ای در غیرفصل خودش را می کرد باید دردسرهای بسیاری به جان می خرید تا شاید موفق شود آنرا بیابد.

حال و هوای خوردن نوبرانه هم جالب بود. بزرگترها و قدیمی ترها توصیه می کردند که از آن میوه حتی به میزان اندک به همه برسد تا همه از خواص آن بهره مند شوند.

در اواخر تابستان خانواده های سنتی تر دیگهای رب در خانه ها بار می گذاشتند تا در زمستان که گوجه فرنگی در کار نیست به غذاهایشان رنگ و لعابی مطبوع بدهند.

با آمدن فصل بهار و تابستان انتظار میوه های تازه، لذت بخش می شد و بوی سیفی جاتی مانند خیار و کاهو و میوه جاتی مانند آلو و توت فرنگی انسان را مست می کرد.

اواخر تابستان سر و کله میوه هایی از قبیل مرکبات پیدا و بساط میوه های تابستانی برچیده می شد و تا سال دیگر خبری از میوه های غیرفصل نبود.

اما امروزه به مدد تکنولوژی و توسعه امکانات زندگی اغلب میوه ها در فصل غیرخودشان نیز قابل دسترسی هستند.

مثلا یافتن توت فرنگی و هندوانه و گوجه و خیار در فصل تابستان امری معمولی و عادی شده یا یافتن و خوردن مرکبات و سیب و انار در فصل بهار و تابستان کار سختی نیست.

به هر حال بواسطه تکنولوژیهای موجود و توسعه راهها و وسایل نقلیه امکان فراهم آوری میوه جات مختلف در فصول متفاوت فراهم است.

ایران نیز به سبب دارا بودن چهارفصل به صورت همزمان و نیز گستردگی اقلیم، توان تولید همه میوه ها درچهار فصل سال را داراست.

به عنوان نمونه زمانی که در شمال غرب ایران هوا سرد و برفی است در جنوب کشور امکان کشت و برداشت سیفی جات و محصولات جالیزی وجود دارد و برعکس.

اما اینکه داشتن میوه های فصول مختلف در فصلهای گوناگون خوب است یا بد موضوعی است که قابل تامل است.

اینکه خوردن مثلا هندوانه در فصل زمستان همان خواص خوردنش در تابستان را دارد یا نه؟ یا اینکه خوردن پرتغال در تابستان و بهار مفید است یا نه موضوعی قابل بررسی از دیدگاه تغذیه ای و کارشناسی است.

واقعا دیدن توت فرنگیهای اندازه یک سیب در پاییز و زمستان، طعم توت فرنگی واقعی را در ذهن زنده می کنند؟ یا خوردن محصولی مانند هندوانه در کنار شعله های سرکش بخاری ، طعم و مزه هندوانه خوردن در تابستان را دارند؟

واقعیت این است که همانگونه که خوردن آنها چندان دلچسب نیست، خوص آنها نیز برای بدن ناچیز است. از سویی به طور قطع آنهایی که در گلخانه به عمل آمده اند یا در سردخانه نگهداشته شده اند از موادشیمایی برای رشد بهره برده اند که اینگونه به نظر می رسد ضررشان بیشتر از فواید مصرف آنها باشد.

یک کارشناس ارشد طب سنتی در این خصوص به مهر گفت: همانگونه که کتب طبی قدیم و فرهنگ غذایی گذشته دیده می شود در آن دوران که غیر از محصول فصل چیزی کاشته نمی شد، انسانها از طول عمر بیشتر برخوردار بودند.

رزان منوچهری راد اظهار داشت: تا همین چند دهه قبل در غرب و اروپا و نیز یکی دو دهه قبل در ایران کارخانه ها و صنایع تبدیل نبودند ، صنایع دارویی هم به صورت امروز فراوان نبود بنابراین اتکای مردم به محصولات فصل و میوه ها آن بود و هر میوه با توجه به خواص خود در فصل خودش مصرف می شد.

وی عنوان کرد: در آن دوران که تنوع غذایی کمتر بود و محصولات ترکیبی هم نبود،‌ بشر سالمتر از امروز زندگی می کرد اما امروز مردمی که همه چیز با طعم دلخواه خد دارند خسته و مریضند.

منوچهری تاکید کرد: امروز تعداد کسانی که به اندازه غذا و پولشان انرژی دریافت می کنند کم است و علت آن نیز دخالت بشر در ترتیب غذای فصلهاست. به تدبیر خداوند و به دلیل نظم و هوشمندی نظام خلقت رویش هر چیزی در طبیعت حتما به دلیل و منطقی است که برای بدن انسان در آن فصل مفید است.

این کارشناس طب سنتی اظهار داشت: رویش میوه ها با توجه به فصل در طبیعت صورت می گیرد و خوردن هر کدام با توجه به فصل خودش برای بدن مفید فایده است. به عنوان نمونه میوه های سرد و خنک برای تابستان مفیدند زیرا از عطش و تعریق و تشنگی جلوگیری می کنند و میوه ها دارای ویتامین C نظیر مرکبات برای فصول سرد آفریده شده اند.

وی تاکید کرد: این به معنای آن نیست که خوردن میوه ها در فصول غیرخودشان نفعی ندارد بلکه به این معناست که آنگونه که باید برای بدن مفید نیستند و چه بسا عارضه ای هم برای بدن ندارند اما بدلیل فصل جذب بدن نمی شوند.

منوچهری گفت: مصرف میوه ها و سایر چیزهایی که وقت مصرف آن نیست و اغلب تولید گلخانه ای شده یا با مواد شیمیایی در انبار نگهداشته شده و یا در یخچالهای صنعتی فریز شده رسالتی برای بدن انسان نخواهد داشت جز آنکه تبدیل به پسماند شود.

وی تصریح کرد: چون هدف خلقت بقا است، بدن وظیفه خود می داند که زنده بماند اما این بدن فقط زنده است و پویا نیست بلکه تنها دستگاهی است که پسماندها را تصفیه می کند.

یک کارشناس تغذیه نیز به مهر گفت: ساعت بیولوژیک بدن انسان بر اساس ساعت طبیعت کوک شده و انسان اولیه در بستر طبیعت خلق شده و رشد یافته نه با مواد مصنوعی.

حسین اکبرزاده اظهار داشت: ساختارهای سلولی و گیرنده های انسان از خلقت تاکنون تغییر نکرده اما فرستنده ها پیامهایی دیگری می فرستند و این ما هستیم که باید فرستنده ها به بدن را تنظیم کنیم.

وی ادامه داد: انواع بیماریهایی که بشر امروز با آن دست به گریبان است حاصل تغذیه ناسالم و نامناسب است و مصرف میوه به شرط رشد طبیعی آن برای سلامت بدن بسیار مفید است.

اکبرزاده تاکید کرد: پزشکان مصرف 5 وعده میوه طی روز را توصیه می کنند زیرا ویتامینهای آنها علاوه بر فواید انحصاری برای بدن به جذب سایر مواد مورد نیاز بدن نیز کمک می کند.

وی یادآورشد: البته امروزه بدلیل اینکه اکثر میوه ها مورد سمپاشی قرار می گیرند یا اینکه از سردخانه و گلخانه می آیند توصیه می شود برغم فوایدی که مصرف میوه با پوست دارند آنها را پوست کنده مصرف کنید.

اکبرزاده تصریح کرد: نگاهی به زندگی حیوانات درطبیعت نشان می دهد آنها هر چیز را در فصل خود و به اندازه خودش مصرف می کنند و در واقع آنگونه که نظام خلقت طراحی شده پیش می روند.

به هر حال به نظر می رسد بشر امروز که در ابعاد مختلف دچار مشکل است با مراجعه به کمی قبلتر می تواند سلامتر زندگی کند و از زندگی بهره بیشتری ببرد. برغم آنکه در این خصوص کتابهای متعدد نوشته شد قرآن کریم کتاب همیشه جاودان مسلمان در این خصوص از راهنمایان است.

کارشناسان معتقدند روزانه باید 5 واحد میوه به بدن رساند. از فرصت محدود حیات بهره کافی ببریم و میوه های سالم و مفید در فصل خودشان به بدن برسانیم.

صدیقه راسخی