کلیه خدمات دولت به برکت نظام ولایی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت های ایجاد شده برای خدمتگزاری به مردم ولایتمدار نظام جمهوری اسلامی، افزود: حمایت های مردم در طول پیروزی، استقرار و تداوم نظام اسلامی پشتوانه ای عظیم برای نظام اسلامی است.

استاندار زنجان از سال 60 به‌عنوان یکی از سال‌های سرنوشت‌ساز برای این انقلاب یاد کرد و گفت: در آن سال، دشمن در سه جبهه به‌صورت کاملاً جدی در راستای براندازی انقلاب نوپای اسلامی، با تمام ظرفیت وارد عمل شده بود و ما شاهد منسجم‌ترین فتنه‌ها علیه این نظام در سال 60 بودیم.

رئوفی‌نژاد با بیان اینکه سال 60 آغازی برای ترورهای برنامه‌ریزی شده دشمنان انقلاب بود، افزود: عزل بنی‌صدر، ترور شهیدان بهشتی، رجایی و باهنر از جمله اتفاقات آن سال بود و دشمن گمان می‌کرد که با ترور شخصیت‌های کلیدی این نظام، طومار انقلاب اسلامی را در هم خواهد پیچید، غافل از اینکه امام راحل همیشه با سخنرانی‌های حکیمانه خویش، آب سردی بر روی آتش دشمنان بودند.

وی با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در خصوص دستگاه قضایی کشور، تصریح کرد: بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، دستگاه قضایی باید از دو شاخص اقتدار و اعتماد برخوردار باشد که خوشبختانه امروز شاهد اقتدار دستگاه قضایی در سراسر کشور هستیم و استان زنجان نیز از این اقتدار سهم عمده‌ای داشته است.

رئوفی‌نژاد ضمن ابراز رضایت از عملکرد دستگاه قضایی استان که به‌واسطه اقدامات این دستگاه در چارچوب و مطابق با قانون حاصل شده است، اظهار کرد: خوشبختانه امروز استان زنجان در بحث امنیت، نه تنها سومین استان امن کشور به‌شمار می‌رود بلکه ناامن‌ترین استان برای اشرار است که این مهم به‌واسطه رضایتمندی کامل مردم استان از دستگاه قضایی کاملاً مشهود است.

استاندار زنجان همچنین از برگزاری دومین نمایشگاه بزرگ "زنجان در مسیر توسعه" خبر داد و گفت: این نمایشگاه که بیانگر عملکرد 6 ساله دولت نهم و دهم خواهد بود، باید به بهترین شکل ممکن برگزار شود تا مردم از عملکرد 6 ساله دولت نهم و دهم که تا به امروز به‌دلیل پراکندگی و گستردگی خدمات، از آن بی‌اطلاع بودند، آگاهی کامل به‌دست آورند.