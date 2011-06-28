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۷ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۰

ژیرینوفسکی:

موقعیت روسیه به یک مستعمره شباهت دارد

موقعیت روسیه به یک مستعمره شباهت دارد

رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه و معاون سخنگوی دومای دولتی ضمن انتقاد از اوضاع اقتصادی روسیه اعلام کرد موقعیت روسیه به موقعیت یک مستعمره شباهت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "ولادیمیر ژیرینوفسکی" در گفتگو با سایت KM گفت : روسیه به جای استفاده از نظریه اقتصادی کینز، سیاست کنترل مالی را پیشه کرد و در نتیجه بازنده شد. حالا باید به جای فکر کردن درباره شیوه بهبود موقعیت سرمایه مالی در مورد حمایت از بخش واقعی اقتصاد فکر کرد.

ژیرینوفسکی افزود : ذخایر روسیه از کشور بیرون برده می شود، مغزهای کشور خریداری و از اندوخته های مالی آن استفاده می شود. در مجموع این وضعیت به موقعیت مستعمره شباهت دارد. روسیه کشور ثروتمندی است، اما جمعیت آن بدتر از همه در اروپا زندگی می کنند.

وی درباره سازمان تجارت جهانی و عضویت روسیه در آن گفت : اگر روسیه وارد آن شود آن وقت "ستون پنجم" اساس حقوقی ادامه روند ویرانی کشور ما را کسب می کند و ما در هیچ حالت نباید وارد این سازمان شویم، زیرا این امر به ضرر روسیه است.

ژیرینوفسکی در پاسخ به این پرسش که چگونه باید اقتصاد روسیه را احیا کرد، افزود: باید به توسعه زیرساخت یعنی ساختن جاده ها، تنظیم مسئله مسکن، ممنوعیت ثبت تمام ساختارهای تجاری روسیه در خارج و ممنوعیت خارج کردن ارز از کشور و در واقع به بخش واقعی اقتصاد نیز توجه شود. 

کد مطلب 1346888

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