یوسف کرمی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به باکو ضمن بیان این مطلب به قرعه اش در این دوره از مسابقات اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه قرعه سختی دارم اما اگر می خواهم سهمیه المپیک را بگیریم نباید به این مسائل فکر کنم. ما تمرینات خوبی را پشت سرگذاشته ایم و با آمادگی کامل به باکو آمده ایم تا سهمیه های المپیک را برای کشورمان کسب کنیم.

وی ادامه داد: قرار نیست قرعه ای که در این مسابقات به نام من رقم خورده است روی کارم تاثیربگذارد. همه تکواندوکارانی که به این مسابقات می آینده از بهترین های کشور خود هستند و با هدف کسب سهمیه المپیک حضور یافته اند. همانطور که ما هم با همین هدف به این مسابقات آمده ایم.

کاپیتان تیم ملی تکواندو ایران خاطرنشان کرد: همه ستاره های تکواندو دنیا به این مسابقات آمده اند و براساس قرعه کشی که صورت گرفته همه مدعیان در بالای جدول حضور دارند. همین امر کار مرا برای رسیدن به قهرمانی و کسب سهمیه سخت کرده است اما همانطور که گفتم می خواهم این سهمیه را بگیرم و از هیچ حریفی هم نمی ترسم.

یوسف کرمی خاطرنشان کرد: شرایطی که الان دارم مانند رقابتهای انتخابی سال 2007 در منچستر است که توانستم سهمیه حضور در المپیک پکن را دریافت کنم. تمام تلاشم این است که در این رویداد هم به نتایج خوبی دست پیدا کنم و دوباره سهمیه المپیک را کسب کنم.

عضو تیم ملی تکواندو کشورمان در مورد مبارزه با "استیون لوپز" آمریکایی گفت: من در دو مبارزه قبلی مغلوب این تکواندوکار شده ام و این بار در تلاشم تا با جبران این شکست ها سهمیه ورود به المپیک 2012 را کسب کنم.