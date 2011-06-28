ولایت فقیه زره انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ‌سیدحسین حسینی عصر سه شنبه در آیین بزرگداشت‎ ‎شهدای 7 تیر که درمحل مسجد قائمیه شهر گنبدکاووس برگزار شد، گفت: ‏شهید‎ ‎بهشتی به دین و اطاعت از ولی فقیه اهمیت فوق العاده ای می داد و این دو‎ ‎ویژگی در متن ‏زندگی این شهید بزرگوار جاری و ساری بود.

وی افزود: شهید بهشتی در زمانی که استکبار جهانی تلاش زیادی برای‎ ‎ضربه زدن به اسلام و انقلاب ‏انجام می داد، نقش بسیار مهمی در آگاهی بخشی‎ ‎مردم نسبت به دین اسلام و جایگاه ولایت فقیه ‏برعهده داشت و در این راه نیز‎ ‎به شهادت رسید‎.

وی، پایداری در راه اسلام و انقلاب را ویژگی شاخص شهید دکتر‎ ‎بهشتی برشمرد و تصریح ‏کرد: این شهید مظلوم برغم انواع اتهاماتی که منافقین‎ ‎در اوائل انقلاب به وی می زدند، از ارزشها و ‏آرمانهای اسلام و انقلاب دفاع‎ ‎کرد.

‎خطیب جمعه شهرستان مینودشت در بخش دیگری از سخنان خود نیز به‎ ‎جایگاه قوه قضاییه در نظام ‏جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی، ‏‎ ‎تیغ نظام علیه کسانی است که امنیت کشور و ‏عدالت اسلامی را مختل می کنند.

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وی با گرامیداشت هفته قوه قضاییه، افزود: عملکرد صحیح و خالصانه‎ ‎قضات، برخورد قاطع با ‏متخلفین، یکسان بودن همگان دربرابر قانون و اجرای‎ ‎کامل قوانین از عوامل مهم در برنده کردن تیغ ‏دستگاه قضایی درانجام وظایف‎ ‎است. ‎

