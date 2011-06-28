ولایت فقیه زره انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسین حسینی عصر سه شنبه در آیین بزرگداشت شهدای 7 تیر که درمحل مسجد قائمیه شهر گنبدکاووس برگزار شد، گفت: شهید بهشتی به دین و اطاعت از ولی فقیه اهمیت فوق العاده ای می داد و این دو ویژگی در متن زندگی این شهید بزرگوار جاری و ساری بود.
وی افزود: شهید بهشتی در زمانی که استکبار جهانی تلاش زیادی برای ضربه زدن به اسلام و انقلاب انجام می داد، نقش بسیار مهمی در آگاهی بخشی مردم نسبت به دین اسلام و جایگاه ولایت فقیه برعهده داشت و در این راه نیز به شهادت رسید.
وی، پایداری در راه اسلام و انقلاب را ویژگی شاخص شهید دکتر بهشتی برشمرد و تصریح کرد: این شهید مظلوم برغم انواع اتهاماتی که منافقین در اوائل انقلاب به وی می زدند، از ارزشها و آرمانهای اسلام و انقلاب دفاع کرد.
خطیب جمعه شهرستان مینودشت در بخش دیگری از سخنان خود نیز به جایگاه قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی، تیغ نظام علیه کسانی است که امنیت کشور و عدالت اسلامی را مختل می کنند.
وی با گرامیداشت هفته قوه قضاییه، افزود: عملکرد صحیح و خالصانه قضات، برخورد قاطع با متخلفین، یکسان بودن همگان دربرابر قانون و اجرای کامل قوانین از عوامل مهم در برنده کردن تیغ دستگاه قضایی درانجام وظایف است.
وی با گرامیداشت هفته قوه قضاییه، افزود: عملکرد صحیح و خالصانه قضات، برخورد قاطع با متخلفین، یکسان بودن همگان دربرابر قانون و اجرای کامل قوانین از عوامل مهم در برنده کردن تیغ دستگاه قضایی درانجام وظایف است.
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