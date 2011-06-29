ورزش مهمترین مقوله فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید غلامرضا کمانه ظهر چهارشنبه در دیدار با اعضای هیئت رئیسه انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران شعبه یزد اظهار داشت: خبرنگاران ورزشی در بخشهای مختلف نوشتاری، دیداری و شنیداری در فرهنگ سازی ورزش بسیار نقش آفرین هستند.

وی افزود: اگر ورزش به صورت کامل و جامع در بین اقشار مختلف مردم نهادینه نشود و از این فرصت به نحو شایسته بهره گیری صورت نگیرد، به آسیب و تهدید مبدل می شود.

مدیرکل تربیت بدنی استان یزد با بیان اینکه همه باید در جهت گسترش ورزش در بین مردم و خانواده ها فعالیت کنند بر لزوم حضور اصحاب رسانه در این امر مهم و اساسی تاکید کرد.

کمانه با اشاره به اینکه ورزش بهترین وسیله برای مقابله با ناهنجاری ها و انواع آسیب های اجتماعی است ادامه داد: برای ورزش و گسترش آن همه باید همکاری کنند و بدون شک باشگاه ها، تیمها و هیئتهای ورزشی باید بیشتر وارد عرصه کار و تلاش شوند.

وی عنوان کرد: برای گسترش ورزش و فرهنگ سازی آن نباید مسائل مالی را در نظر گرفت، زیرا سرمایه گذاری در ورزش هزینه نیست و یک سرمایه بزرگ محسوب می شود.

مدیرکل تربیت بدنی استان یزد، تشکل انجمن نویسندگان و خبرنگاران ورزشی را در یزد به فال نیک گرفت و ابراز امیدواری کرد: این انجمن بتواند رسالت خطیر خود را در امر فرهنگ سازی ورزش و اطلاع رسانی به موقع و صحیح انجام دهد.

رئیس انجمن نوسیندگان و خبرنگاران ورزشی استان یزد نیز در این نشست گزارشی از روند شکل گیری و اهداف این انجمن ارائه کرد.

رضا نارگانی افزود: این انجمن با حضور خبرنگاران مومن، پرتلاش و باسابقه استان در عمل بازویی قوی برای مدیران ورزش استان و پلی برای تعامل بین اصحاب رسانه و مطبوعات و خبرنگاران با دست اندرکاران ورزش است.

وی بیان داشت: انجمن نویسندگان و خبرنگاران ورزشی استان با همه وجود خود در کنار مسئولان ورزش می ماند و می خواهد ضمن اطلاع رسانی دقیق و شفاف نسبت به بیان ضعف ها و نارسایی ها اقدام کند.

مسئول روابط عمومی تربیت بدنی استان یزد گفت: انتقادات همه بر اساس فعالیتهای علمی و کارشناسی شده و در جهت ارتقای ورزش استان و رساندن آن به جایگاه حقیقی در سطح کشور است.

رئیس انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی یزد تصریح کرد: درب این انجمن به روی همه دلسوزان و علاقمندان به ورزش باز است.