ناآگاهی بانوان از تکالیف شرعی زمینه ساز بد حجابی است

به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه جعفری ظهر سه شنبه در جلسه تحکیم فرهنگ حجاب و عفاف در استان اردبیل، اظهار داشت: مفهوم حجاب ابعاد مختلفی دارد و وظیفه ما در این برهه از زمان توجه ویژه به حجاب و عفاف نسبت به سایر موضوعات مطرح در جامعه است.

جعفری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خرداد ماه سال جاری را در جمع بانوان تصریح کرد: مدیران و مسئولان باید در راستای عمل به منویات ایشان حرکت کرده و رهنمودهای ایشان را الگوی خود قرار دهند.

وی تصریح کرد: همه مسایل و مشکلات دنیای امروز در زمینه مسایل زنان به بحران تبدیل شده است و این معضل ناشی است از عدم اعتقاد غربی‌ها به ارزش‌های اسلامی زنان است.

مشاور استاندار به پیروی از آیات قرآنی و احادیث انبیا در مورد زن و حجاب و عفاف تاکید کرد و افزود: با عمل به این اسناد جایی برای افکار غلط غرب نمی‌ماند.

جعفری تحکیم فرهنگ حجاب و عفاف را یک تکلیف شرعی دانست و اضافه کرد: تحکیم این فرهنگ غنی اسلامی تعمیق ارزش‌های اسلام و دفاع از جایگاه شرعی زن است.

وی حجاب را تنها ویژه بانوان ندانست و گفت: بدحجابی نسل جدید را تهدید می‌کند و با ترویج این فرهنگ باید آینده جوانان کشور تضمین کرد.

مشاور استاندار در امور بانوان و خانواده عنوان کرد: رعایت حجاب و عفاف باید در همه مکانها اعمال شود چرا مسئله حجاب و عفاف تمام ابعاد فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی را در بر می‌گیرد.

جعفری هدف از برگزاری این کارگروه را تحکیم بنیان خانواده، تعمیق حجاب و عفاف و کاهش آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد و افزود: در آینده نزدیک در راستای اهداف این کارگروه برنامه‌های مدون ارائه خواهد شد.