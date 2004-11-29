حقيقت اسرار آميز انسانها در 42 كاريكاتور

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين نمايشگاه تلاش هنرمند جواني است كه با موضوعات اجتماعي و كاريكاتور چهره ، و تكنيك هاي مداد رنگي ، قلم فلز ماژيك درحال برگزاري است.

اين گزارش مي افزايد : تصاوير كاريكاتور از چهره افراد برجسته و ماندگاري چون پابلو پيكاسو ، آلفرد هيچكاك ، نيچه ، گاندي ، جان اف كندي و ... به حقيقت اسرار آميز شخصيت هركدام از افراد اشاره دارد كه هنرمند آنها را به گونه اي مبالغه آميز و درعين حال بسيار زيبا و تاثير گذار به تصوير كشيده است.

شيرين شاهين راد كه فارغ التحصيل رشته نقاشي از دانشكده الزهرا مي باشد، درخصوص هنر كاريكاتور چهره مي گويد: بسيار زيبا و جالب به نظر مي رسد كه تغيير و تحولات بسياري در صورت يك فرد ايجاد كنيم و بگونه اي اسرار آميز نقاط برجسته شخصيت او را در چهره طراحي شده به نمايش بگذاريم .

وي مي افزايد: در ايران ، كاريكاتور مطبوعاتي و شرحدار بيشتر طرفدار دارد كه بايد سعي شود به سوژه ها و طرحهايي توجه كنيم كه نياز به فكر و تخصص بيشتري دارد.