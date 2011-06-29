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۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۷

مراکز جمعیتی دارای پتانسیل مهاجرت معکوس تقویت شوند

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری زنجان گفت: مراکز جمعیتی در روستاها جهت مهاجرت معکوس انتخاب و تقویت شوند و به جای اینکه در هر روستا برنامه ریزی کنیم برای روستاهای توانمند برنامه ریزی کلی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید رفیعی شامگاه سه شنبه در جلسه مهاجرت معکوس نزول جمعیت روستایی استان از سال 35 را ناخوشایند یاد کرد و افزود: جمعیت روستایی از 50 درصد به 42 درصد رسیده که تولید مرکز را کم و میزان مصرف کنندگی را افزایش داده است.

وی اظهار داشت: از سال 75 به بعد جمعیت روستایی در استان زنجان از 446 هزار نفر به 405 هزار نفر رسیده است.

معاون عمرانی استانداری زنجان گفت: بر اساس سیاست دولت عدالت محور ایجاد اشتغال روستایی، آبیاری تحت فشار، ارائه تسهیلات و وام برای اشتغال روستایی، می تواند در روند صعودی جمعیت روستایی موثر باشد.

رفیعی تاکید کرد: ستاد مهاجرت معکوس باید در سالهای پیش در استان تشکیل می شد لذا ستاد کمک می کند گوشه ای از کار جمعیت روستایی در استان شفاف شود و مرکز تولید برای کشور را افزایش می دهد.

وی افزود: ستاد باید با ارائه آمار همکاری لازم را داشته باشد و باید با اعداد و ارقام علمی جلو برویم و یک ارتباط کاملا روتین را انجام دهیم.

معاون عمرانی استانداری زنجان یادآور شد: جمعیت روستایی استان 8 درصد بالاتر از جمعیت روستایی کشاورزی است.

رفیعی در ادامه گفت: جهاد کشاورزی باید برای بازگشت روستاییان و مهاجرت اتفاق بیفتد و واگذاری زمین کشاورزی و مسکن برای روستاییان مهیا شود و وام 10 میلیون تومانی را ارائه دهد.

وی گفت: برای فارغ التحصیلان کشاورزی طبق سنوات گذشته زمین واگذار شود و با ایجاد باغات در این زمینها و اجرای این طرح برای مهاجرت معکوس موثر واقع شود.

معاون عمرانی استانداری زنجان گفت: واگذاری بعضی از امکانات تولید و ارائه هرگونه تسهیلات بعد از اجرای هدفمندسازی یارانه ها و واگذاری ادوات کشاورزی در بحث مهاجرت معکوس روستاییان بسیار موثر بوده است.

رفیعی افزود: واگذاری زمین و امکانات کشاورزی می تواند در صنایع تبدیلی کوچک و خانگی مفید باشد و لذا باید در صنایع تبدیلی کشاورزی برنامه ارائه بدهیم و با این کار مهاجرت معکوس و تولید و برداشت را داشته باشیم.

کد مطلب 1346917

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