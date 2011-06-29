زیباترین آبشار خاورمیانه امکانات اولیه گردشگری ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آبشار مارگون در استان فارس به ارتفاع ۷۰ متر و عرض ۱۰۰ متر در فاصله ۴۵ کیلومتری شهرستان سپیدان به یاسوج و در۱۳۰ کیلومتری شیراز قرار گرفته که حاصل رودخانه کمهر و حوزه آبخیز آن است.

آبشار مارگون یکی از بزرگترین و با شکوه ترین آبشارهای ایران به شمار می رود که در استان فارس قرار دارد.

مارگون تنها آبشاری است که در زمستانها با وجود یخ بستن همچنان در جریان است. دامنه شیب دار و پردرخت، کوههای سر به فلک کشیده و صخره های خزه بسته چشم انداز بسیار زیبایی از مارگون به تصویر در آورده است.

منطقه حفاظت شده آبشار مارگون که شرایط و زیبایی خود آبشار را دارد در سال 78 با مصوبه شورای حفاظت محیط زیست به عنوان منطقه حفاظت شده جنگلی اعلام شد. خرس قهوه ای، بز و پازن، خارپشت، کفتار، رودک، شغال، گرگ، روباه معمولی و... از گونه های جانوری مشاهده شده در این منطقه به شمار می رود.

این آبشار را زیباترین آبشار خاورمیانه می دانند و جزو پنج منطقه نمونه گردشگری است.درتمامی ایام هفته به خصوص روزهای تعطیل بالغ بر یک هزار خودرو سواری از اقصی نقاط کشور و به ویژه استان فارس به این منطقه سفر می کنند

این آبشار که همواره شاهد سفر تعداد زیادی گردشگر است از داشتن حداقل امکانات برای گردشگران محروم مانده به گونه ای که این افراد برای استفاده از کوچکترین امکانات نیز با مشکل روبرو هستند. با توجه به اینکه آبشار مارگون یکی از جاذبه های گردشگری زیبا در خاورمیانه و استان فارس است از این رو رفع مشکلات موجود نه تنها به جذب گردشگر کمک می کند بلکه می تواند منبعی برای درآمدزایی نیز باشد.

نماینده مردم شهرستان سپیدان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مشکلات موجود در این منطقه گردشگری اظهار داشت: آبشار مارگون یک فضای بسیار زیبا و دیدنی گردشگری است که در طول سال تعداد زیادی برای بازدید به این منطقه سفر می کنند.

عنایت الله هاشمی با بیان اینکه در این منطقه گردشگری در حوزه زیرساختها کم کاری شده، بیان کرد: این منطقه از داشتن حداقل امکانات نیز محروم است به گونه ای که گردشگران برای استفاده از سرویس بهداشتی نیز با مشکل روبرو هستند.

وی ادامه داد: در گذشته چندین سرویس بهداشتی در این منطقه وجود داشت اما به دلیل نامناسب بودن وضعیت بهداشتی تخریب شدند که در حال حاضر با توجه به سفر زیاد گردشگران به منطقه مارگون بیش از هر زمان دیگری توسعه زیرساختها در این منطقه احساس می شود.

نماینده شهرستان سپیدان گفت: در منطقه گردشگری مارگون نیاز به سرمایه گذاری احساس می شود به همین دلیل باید مسئولان برای فراهم کردن شرایط سرمایه گذاری در این منطقه تلاش کنند و افرادی را که برای اینکار تمایل دارند وارد میدان کنند.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت جاده منتهی به آبشار مارگون نیز تصریح کرد: جاده ورودی این آبشار مناسب نیست و سازمان میراث فرهنگی مدعی است که این جاده نباید آسفالت شود بلکه باید برای سنگ فرش کردن آن اقدام شود که در حال حاضر نه برای آسفالت کردن و نه برای سنگ فرش کردن آن اقدامی صورت گرفته است.

هاشمی با اشاره به اینکه در روزهای تعطیل تعداد زیادی به این منطقه سفر می کنند، خاطرنشان کرد: ساختن رستوران و کافی شاپ در منطقه گردشگری مارگون با توجه به حجم بالای سفر گردشگران ضروری است به همیت دلیل مسئولان مربوطه باید در این رابطه اقدام کنند.

وی افزود: علاوه بر این ساخت سرویس بهداشت و پارکینگ برای گردشگران در این منطقه لازم است از این رو با توجه به اینکه در فصل تابستان حجم سفر گردشگران به این منطقه افزایش می یابد باید حداقل امکانات برای گردشگران فراهم شود.

بخشدار مرکزی سپیدان در خصوص وضعیت آبشار مارگون نیز گفت: فراهم شدن زیرساختها در هر مکانی نیاز به تامین اعتبار دارد و با توجه به اینکه آبشار مارگون یک آبشار ملی است مسئولان باید بیشتر به فراهم شدن امکانات در این منطقه نمونه گردشگری توجه کنند.

رحیم هوشمندی با بیان اینکه این آبشار باید در راس هرم توجه مسئولان باشد، اظهار داشت: طی مدت اخیر اقدامات مناسبی برای فراهم شدن حداقل امکانات در منطقه مارگون انجام شده به گونه ای که هشت سرویس بهداشتی قبل از روستا با اعتباری بالغ بر 27 میلیون تومان احداث شده است.

وی ادامه داد: در جلسه اخیر که با حضور مسئولان استانی پیرامون رفع مشکلات این آبشار برگزار شد مقرر شد که طرح جامع گردشگری آبشار مارگئون تعریف و با یک الگوسازی بسیار خوب به اجرا برسد.

بخشدار مرکزی سپیدان افزود: در مدت اخیر طرح دو منظوره کردن باغات در اطراف مارگون دنبال شد که علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار به کاهش حجم ترافیک در این منطقه نیز کمک کرد.

هوشمندی تصریح کرد: در حال حاضر احداث پارکینگ، نمازخانه و یا حداقل زیرساختها برای گردشگری در منطقه آبشار مارگون ضروری است که باید مسئولان استان و کشور برای تامین اعتبار این منطقه را مورد توجه قرار دهند.

زمانی که از مارگون به عنوان زیباترین آبشار خاورمیانه یاد می شود به صورت طبیعی از فرصتهای بکر گردشگری سخن به میان آمده که می توان با ایجاد زیرساختها و پیش نیازهای آن این صنعت پردرآمد را در جوار آبشار مارگون رونق بخشید.

در حال حاضر این منطقه به عنوان یکی از مناطق نمونه گردشگری انتخاب شده و به نظر می رسد که داشتن حداقل امکانات رفاهی مانند سرویسهای بهداشتی، اماکنی مانند رستوران، هتل و... برای رفاه و جذب گردشگران ازجمله لوازم اولیه چنین مناطقی باشد.