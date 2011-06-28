بورس تهران گرمای تابستان به خود گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس امروز برای اولین بار در فصل تابستان رشد را تجربه کرد، شاخص کل که از ابتدای ماه جاری روند کاهشی را در پیش گرفته و قیمت اکثر شرکتها با افت مواجه شده بود، امروز روند افزایشی را از سر گرفت.

شاخص بورس که طی دیروز با افت شدید 526 واحدی همراه بود، امروز رشد 31.9 واحدی را در معاملات تجربه کرد و در مرز 24 هزار و 180 واحد باقی ماند تا از سقوط به مرز 23 هزار واحد جلوگیری کرده باشد.

امروز 137 میلیون سهم به ارزش بیش از 400 هزار میلیون ریال در بورس تهران معامله شد و ارزش بازار سرمایه را به 110 هزار میلیارد تومان رساند.

شاخص 30 شرکت بزرگ نیز 7 واحد بالا رفت و شاخص آزاد شناور با رشدی 84 واحدی مواجه شد، شاخص بازار اول با افزایشی 43 واحدی به رقم 20هزار و 630 رسید اما شاخص بازار دوم کاهشی 135 واحدی را تجربه کرد و شاخص صنعت در پایان معاملات امروز 9/17 واحد بالارفت.

در نتیجه معاملات امروز 137 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 400236 میلیون ریال در 14هزار و 825 نوبت معاملاتی داد و ستد شد.



