وضعیت نابسامان تاکسیها در اهواز/ سرگردانی در میان میوه فروشیها

به گزارش خبرنگار مهر، کلانشهر اهواز که به گواه بسیای از مدیران خود استان در مقایسه با سایر شهرهای هم ردیف از جایگاه نازلی برخوردار است به علت درگیریهای چند ساله اخیر شورای شهر و عزل و نصبهای فراوان در سطح شهرداران و سایر مدیران شهری همواره نگاه ها در آن معطوف به مسائل حاشیه ای بوده و کمتر عمران و سامان دادن به وضعیت شهری و اصلاح معایب مورد توجه قرار گرفته است.

در این خصوص یکی از مواردی که نظر هر فردی به خصوص کسانیکه که به عنوان میهمان وارد اهواز می شوند را به خود جلب می کند، ایستگاه های محل توقف تاکسیهای درون شهری به خصوص در مرکز شهر است که وضعیت تاسف برانگیزی دارد. البته باید عنوان کرد به غیر از اول خیابان سلمان فارسی که ایستگاهی برای توقف تاکسی آن با معضلات و انتقادهای فراوان وجود دارد در سایر مناطق شهر چیزی به نام ایستگاه وجود ندارد.

تاکسی مجبور است در کنار پیاده روها، زیر پل روگذر و در کنار میوه فروشی ها توقف کنند و اقدام به جابه جایی مسافر می کنند که این بین یک نارضایتی سه جانبه از سوی مسافر، راننده تاکسی و مغازه دار ایجاد شده که مسئولان شهر اهواز در شهرداری و فرمانداری باید برای حل این مشکل و ارائه راهکاری برای احداث ایستگاه هایی آبرومند برای تاکسیها اقدام کنند.





وضعیت نابسامان تاکسیها در اهواز

خیابان شریعتی، آنجا که یکی از معروف ترین مراکز خرید میوه قرار دارد، ایستگاه که نه، محل توقف تاکسی های مناطق چهارشیر، زیتون و کوروش نیز است. قطعا گذر بیشتر شهروندان و مسئولان به این مکان خورده و نحوه تردد عابرین پیاده و تاکسی هایی که مسافران خود را به مرکز شهر آورده اند و می خواهند مجددا مسافر سوار کنند، دیده اند. جالب است در میان خیل شهروندان و تاکسیها وانتها نیز مشاهده می شوند که عقب عقب وارد خیابان شده تا باری که همراه خود حمل می کند را به میوه فروشان تحویل دهد.



همین مسیر را اگر به سمت خیابان امام خمینی(ره) حرکت کنیم، تاکسیهای مناطق یوسفی، منبع آب و حصیر آباد به انتظار مسافر، خودروی خود را پارک کرده اند. صحنه دیدنی لحظات پایانی شب و ظهر است که در آن خودروها چنان در هم پارک کرده و نیمی از خیابان اصلی را اشغال ساخته اند که چشم هر بیننده ای را می آزارد، آن قدر شرایط نا مطلوب است که عابرین پیاده نیز تحت شعاع قرار می گیرند و ترددشان سخت می شود.



ایستگاه تاکسیهای منطقه کوی شهید دغاغله (آخرآسفالت) هم ضمن اینکه دچار مشکلات پیش گفته است به دلیل مسدود شدن خیابانها گاهی مسافران خود را در خیابان روبروی سینما اکسین پیاده می کنند و از آنجا تا چهارراه نادری عقب عقب حرکت می کنند تا بدین ترتیب به صف تاکسیها ملحق شوند.



یک شهروند در خصوص این وضعیت می گوید: افرادی که برای خرید یا انجام کارهای خود به مرکز شهر مراجعه می کنند، مسلما بعد از اتمام کار خود خسته هستند، بنابراین در آن شلوغی شهروندان و ترافیک خودروها به لحاظ اعصاب و روان نیز مورد آزاد قرار می گیرند.



موسوی اظهار داشت: با توجه به اینکه حجم رفت و آمد در مرکز شهر بالاست باید ایستگاه های تاکسی در مناطقی طراحی شوند که نظم و ترتیب و به ویژه آرامش شهروندان مورد توجه قرار گرفته باشد.



عضو هیئت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز نیز در این خصوص گفت: سیستم حمل و نقل عمومی و به ویژه تاکسیهای شهری در اهواز همواره دچار مشکل و وضعیت نامناسب بوده است، البته این وضعیت تا قبل از هدفمندی یارانه ها به مراتب نامساعدتر بود زیرا از نظر هویتی آنان که شغلشان راننده تاکسی بود برای مردم شناخته شده نبودند.



موحد ادامه داد: در دو سال اخیر با سیستم اجباری که توسط دولت مبنی بر سهمیه بندی بنزین به اجرا درآورده، هویت تاکسیها در سیستم حمل و نقل عمومی واقعی تر شد و مورد ساماندهی قرار گرفت.

این کارشناس جغرافیای شهری می گوید: مکانیابی ایستگاه های تاکسی در کلانشهر اهواز علمی و منطقی نیست زیرا در کنار گلوگاه ترافیکی شهر قرار گرفته اند و در حال حاضر ایستگاه های فعلی عرفی هستند.



وی با اشاره به بازخورد فرهنگی و اجتماعی عملکرد سیستم حمل و نقل در شهر و معضلاتی که می تواند به همراه داشته باشد، گفت: مطالعات علمی صورت گرفته مشخص می کند که سیستم حمل و نقل و به ویژه تاکسیها در ترافیک شهر نقش بسزایی دارند و مسلما توقف آنها در ایستگاه هایی که میان رفت و آمد مردم حضور دارند معضلاتی را بهمراه خود می آورد.



موحد همچنین اظهار داشت: ایستگاه های تاکسی در اهواز نیز شرایطی به مراتب سخت تر از اتوبوسهای خط واحد و مینی بوسها دارند زیرا استاندارد نیستند و مطابق با اصول شهرسازی تعریف نشده اند.



وی عنوان کرد: ایستگاه های فعلی عرفی هستند و همین بهانه ای است برای نصب تابلوهای ایستگاه در آن محل که البته این موضوع دلیل بر استاندار بودن آنها نیست.



این عضو هیئت علمی با اشاره به احداث مترو در شهر و لزوم برقراری هماهنگی میان سایر وسایل حمل و نقل عمومی گفت: تاکسیها، آژانسهای تلفنی، مینی بوسها، اتوبوسهای خط واحد و مترو همگی مطابق برنامه باید تحت مطالعه و ساماندهی علمی قرار گیرند و در تمام طرح ها مورد توجه جدی باشند زیرا به نظر می رسد شرایط فعلی به گونه ای است که هر کدام از وسایل حمل و نقل شهری کار خود را انجام می دهند و قانونمند نیستند.



در این راستا یک راننده تاکسی نیز گفت: مرکز شهر نمی تواند محل مناسبی برای ایستگاه تاکسی باشد، هرچند که به لحاظ درآمد و سرعت در تکمیل شدن مسافران به نفع ما رانندگان است ولی به هرحال تبعاتی چون ترافیک و بی نظمی به همراه دارد.



وی ادامه داد: ایستگاه های تاکسی باید در اطراف مرکز شهر و مکانهایی قرار گیرند که با رفت و آمد شهروندان تداخل به وجود نیاورد و به عنوان مثال ایستگاه تاکسی های کیانپارس از شرایط مطلوب و قانونمندی برخوردار است.



این راننده تاکسی گفت: تاکسیهای شخصی نیز به راحتی مجال اینکه مسافر سوار کنند را به دست می آورند، البته مخالف امرار و معاش آنها نیستیم اما به دلیل عدم وجود ایستگاه مشخص، رانندگان بدون رعایت نوبت مسافر سوار می کنند.



در این راستا مدیرعامل سازمان تاکسیرانی کلانشهر اهواز نیز گفت: این معضل سالهای زیادی است که مرکز شهر را دچار مشکل کرده و به این دلیل در سال جاری مهمترین برنامه ای که به اجرا و بهره برداری خواهد رسید مکانیزه کردن ایستگاه های تاکسی است.



موسی ممبینی اظهار داشت: طراحی و کروکی ایستگاه های تاکسی جدید که مسقف نیز هستند به اداره راهنمایی و رانندگی ارائه شده که مورد تایید قرار گرفته و از هفته آینده ساخت و راه اندازی آنها آغاز خواهد شد.