وجه خرید 210 هزار تن گندم در گلستان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید رضا میرآفتاب عصر سه شنبه در گفتگویی خبری، میزان کل گندم خریداری شده از کشاورزان را با قیمت خرید تضمینی بیش از 470 هزار تن اعلام کرد.

وی اظهار داشت: در دو روز گذشته وجه 90 هزار تن گندم مازاد بر نیاز خریداری شده از کشاورزان پرداخت شده است.

وی عنوان کرد: پیش بینی می شود مطالبات کشاورزان در صورت تامین منابع مالی تا پایان هفته آینده پرداخت شود.



میرآفتاب بیان داشت: تاکین منابع بصورت متمرکز و کشوری و توسط بانک مرکزی و بانک عامل و به مباشرت غله کشور است و استان نقشی در این حوزه ندارد.

وی اظهار داشت: تعداد مراکز خرید گندم استان در سال زراعی جاری در بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تاکنون 80 مرکز است و محصولات تحویل شده در سیلوهای استاندارد و انبارهای مکانیزه بارگیری شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان به بیان مزیت های خرید محصول گندم استان در سال جاری زراعی جاری پرداخت و افزود: امسال امرخریدگندم نسبت به سال های گذشته بسیار متفاوت است و بارزترین شاخصه این تفاوت را می توان به حضور پررنگ بخش خصوصی درخرید تضمینی گندم اشاره کرد.



میرآفتاب در ادامه در خصوص نحوه پرداخت وجوه حاصل از تحویل گندمکاران گلستانی به مراکز خرید گفت: پیرو هماهنگی های به عمل آمده با بانک سپه استان، مدارک تحویل گندم خریداری شده از کشاورزان به تفکیک روزهای تحویل، در سامانه بانک سپه کارسازی شده است که پس از تکمیل اطلاعات کشاورزان در سامانه مرکزی این بانک به صورت متمرکز از تهران، وجه گندم کشاورزان به حساب آنان واریز می شود.



بیش از 398 هزار هکتار از مزارع گلستان به زیر کشت گندم رفته است.