به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدینژاد پیش از ظهر امروز سهشنبه در دیدار معاونین معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور به فرهنگ سازی در زمینه تولیدات علمی و دانش بنیان و همچنین حمایت از تکمیل چرخه نوآوری علمی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور باید اشراف کاملی بر روند کارهای علمی و پژوهشی کشور داشته باشد و مدیریت و هدایتگری لازم را در این زمینه به طور کامل صورت دهد.
رئیس جمهور گفت: این معاونت باید بهترین متخصصین را در اختیار داشته باشد تا با بررسیهای تخصصی در موضوعات علمی و پژوهشی بتواند از آنها در راستای پیشرفت و آبادانی کشور استفاده کند.
احمدینژاد با بیان اینکه امروز کشور از ظرفیت بسیار بالایی برای تولید علم برخوردار است و معاونت علمی رئیس جمهور می تواند پروژه های بسیاری را در این زمینه طراحی و عملیاتی کند، گفت: معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور از اختیارات فراوانی برخوردار است که می تواند با استفاده از این اختیارات جامعه علمی کشور را به سمت نیازهای روز جامعه هدایت کند.
احمدینژاد ادامه داد: اگر بتوان از تزهای ارائه شده توسط دانشجویان و پژوهشگران به درستی استفاده کرد در اصل توانسته ایم بسیاری از گرههای موجود در کشور را باز کنیم لذا باید نگاه به رسالههای دانشجویی آن هم در مقاطع تحصیلی بالا تغییر کند.
احمدینژاد با تاکید بر لزوم حمایت از افزایش اختراعات در کشور گفت: معاونت علمی و فناوری میتواند با احداث یک بازارچه ارتباط مناسبی بین مخترعین و صنعت گران برقرار کند تا این دو قشر با توافق یکدیگر بتوانند بسیاری از این پروژه ها را عملیاتی کنند.
رئیسجمهور با اشاره به روندشناسی در فضای علمی کشور گفت: امروز باید کاری کرد تا پروژههای علمی و تزهای دانشجویی در زندگی مردم تاثیر گذار باشد و انتظار دولت از معاونت علمی و فناوری این است که بر روند کارهای علمی و پژوهشی که در کشور انجام می شود اشراف کامل داشته باشد.
احمدینژاد در ادامه با اشاره به اهمیت بخش بین الملل معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: بخش بین الملل این معاونت می تواند کارهای بسیاری از جمله برقراری ارتباط با دانشمندان و پژوهشگران خارجی را انجام دهد که این امر در ارتقاء سطح علمی کشور بسیار تأثیرگذار است.
احمدینژاد همچنین با تاکید بر اینکه پژوهشهای علمی و فناوری کشور باید در بالاترین سطح ممکن انجام شود از مسوولان این معاونت خواست تا ضمن برقراری ارتباط با پژوهشگران و نخبگان خارجی، نمایشگاه های مختلفی از دستاوردهای علمی کشور را در نقاط مختلف جهان برپا کنند.
رئیس جمهور تاکید کرد: برپایی این نمایشگاه ها باعث خواهد شد تا طراز ملی ایران در بخش علمی و پژوهشی در سطح بالاتری قرار گیرد و همین امر خود یک فعالیت سیاسی، فرهنگی، علمی و اقتصادی برای کشور محسوب می شود.
مراحل ثبت آثار علمی و اختراعات و همچنین صیانت از حقوق علمی پژوهشگران از دیگر موضوعاتی بود که رئیس جمهور با اشاره به آنها گفت: تاکنون کارهای خوبی در این زمینه ها صورت گرفته است اما باید تلاش شود تا نشاط علمی در کشور زنده نگه داشته شود زیرا زنده نگهداشتن نشاط علمی برکات بسیاری را برای کشور به همراه خواهد آورد.
در این جلسه و پیش از سخنان رئیسجمهور، مسائل کاری و موضوعات مورد توجه معاونین معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور از جمله فرهنگ سازی در زمینه تولیدات علمی دانش بنیان، حمایت از چرخه های نوآوری، حمایت از پژوهشگران و حمایت از توسعه پژوهش مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رئیسجمهور دستورات و رهنمود های لازم را در پیگیری و اجرای موضوعات مطرح شده صادر کرد.
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