وزیر اقتصاد به جده رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در رأس هیئتی برای شرکت در سی و ششمین اجلاس مجمع عمومی بانک توسعه اسلامی که با حضور وزرا ی اقتصادی، ، مقامات ارشد 56 کشور عضو، رؤسا و نمایندگان مؤسسات اقتصادی و مالی بین المللی، روزهای چهارشنبه و پنج شنبه8و 9تیرماه جاری در دفتر مرکزی بانک توسعه اسلامی برگزار می شود، عازم جده شد.

در این اجلاس علاوه بر بررسی روند تحولات اقتصاد جهانی، وضعیت کشورهای اسلامی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر اساس این گزارش عملکرد بانک توسعه اسلامی طی سال گذشته و صندوقهای وابسته به آن، بررسی و صورتهای مالی این بانک و موسسات به تصویب خواهد رسید.

همزمان با اجلاس بانک توسعه اسلامی، مجمع عمومی شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی، شرکت سهامی بیمه سرمایه گذاری و اعتبار صادراتی و شرکت بین المللی اسلامی تأمین مالی تجاری که از جمله موسسات وابسته به بانک توسعه اسلامی می باشد نیز برگزار خواهد شد.



در حاشیه این اجلاس جایزه سالانه علوم و تکنولوژی را که به برجسته ترین موسسه مالی کشورهای اسلامی اعطا می شود، به پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک ایران اهدا خواهد شد.

