تربیت بدنی تهران با انتقال نفت مخالفت کرد/ تشریفات قانونی و حقوقی انجام شود

به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه سیدرضا افتخاری مدیرکل تربیت بدنی استان تهران برای علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال به شرح زیر است: چنین است: « احتراما؛ باشگاه ورزشی نفت تهران با مجوز شماره 7/5536/206 این اداره کل فعالیت می نماید و تیم فوتبال باشگاه نفت درمسابقات لیگ برتر حضور دارد.

با عنایت باینکه باشگاه مذکور سرمایه گذاری زیادی در امر زیرساخت ها ی ورزشی استان تهران نموده است، لذا اداره کل تربیت بدنی استان تهران خواهان ادامه فعالیت این تیم درتهران می باشد. بنابراین با انتقال تیم فوتبال نفت به استانهای دیگر موافقت ندارد.

خواهشمند است مقرر فرمائید در اجرای تبصره بند ب ماده 13 قانون برنامه 5 ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، تشریفات حقوقی و قانونی فروش امتیاز تیم نفت در استان تهران انجام گردد.»

