دانشگاه صنعت نفت بيشترين سهم را در اجراي پروژه هاي تحقيقاتي شركت ملي نفت دارد

دكتر منصور ترابي ، مدير كل خدمات دانشجويي دانشگاه صنعت نفت به خبرنگار دانشگاهي "مهر" گفت : در ارزيابي بين المللي كه از عمليات پژوهشي دانشگاه هاي سراسر كشور در انجام پروژه هاي تحقيقاتي شركت ملي نفت ايران در زمينه بالاسري نفت صورت گرفته است، دانشگاه صنعت نفت با 70 امتياز به عنوان برترين دانشگاه معرفي شده است.

وي تصريح كرد : پژوهشگاه صنعت نفت با امتياز 8/65، دانشگاه تهران با امتياز 5/63، دانشگاه كرمان با امتياز48/62، دانشگاه اميركبير با امتياز 57/60، دانشگاه سهند تبريز با امتياز 62/58 و دانشگاه صنعتي شريف با 51/56 امتياز، حائز رتبه هاي دوم تا هفتم در اين ارزيابي شدند.