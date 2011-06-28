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۷ تیر ۱۳۹۰، ۲۲:۳۴

اجرای قانون در دستگاهها مستلزم همکاری مردم با دستگاه نظارتی است

اجرای قانون در دستگاهها مستلزم همکاری مردم با دستگاه نظارتی است

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل بازرسی استان قزوین گفت: همکاری و تعامل همه جانبه مردم با دستگاه نظارتی به منظور اجرای صحیح قوانین و مقررات و حسن جریان امور در دستگاههای اداری و اجرایی ضروری است.

محمدحسین یزدان پناه در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: اتخاذ رویکرد صحیح و مبتنی بر پیشگیری در امور موجب تحول جدی در عرصه مدیریتی کشور می شود و هزینه ها را کاهش داده و به حداقل می رساند.
 
مدیرکل بازرسی استان قزوین با اشاره به لزوم استفاده از نظارت های عمومی و مردمی افزود: امر نظارت به واسطه اهیمت و
گسترده بودن نیازمند عزم جدی و همکاری آحاد جامعه است و اگر بخواهیم نظارت و بازرسی را بدون بهره گیری از نیروهای
مردمی و عمومی انجام دهیم به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.
 
وی در ادامه ضمن تشریح اهداف، وظایف، برنامه ها و سیاست های سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: تمام تلاش دستگاه
نظارتی تامین بسترهای مناسب جهت افزایش سطح کیفی و کمی خدمات به مردم از سوی دستگاههای اجرایی است. 
 
یزدان پناه درخصوص محورهای راهبردی و برنامه های آتی سازمان بازرسی استان هم گفت: از آنجا که شناسایی و مقابله با سوء جریانات احتمالی و مفاسد اداری و مالی دستگاهها در دستور کار قرار دارد به همین منظور سازمان بازرسی و ادارات کل استانی اهتمام ویژه ای نسبت به نظارت بر معاملات و قراردادهای کلان دستگاههای اجرایی در سال جاری دارند.
 
وی بررسی ارتشاء، اختلاس، رانت خواری و تبعیض، تقویت قانونمندی و کارآمدی در نظام اداری کشور و توسعه فعالیت های
نظارتی با بهره مندی از نظارت های برون سازمانی را از جمله مهمترین محورهای راهبردی سازمان بازرسی در سال جاری عنوان کرد.
کد مطلب 1346951

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