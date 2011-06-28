زمان تغییرات واقعی در فرانسه فرا رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "مارتین اوبری" مقابل اعضای حزب سوسیالیست در شهر "لیل" شمال فرانسه اعلام کرد: می خواهم قدرت، آرامش و اتحاد را بار دیگر به فرانسه بازگردانم. زمان ایجاد تغییرات واقعی در فرانسه فرا رسیده و این تغییرات فورا امکان پذیر است و پیشرفت تنها به کمک یکدیگر میسر است.

انتخابات داخلی حزب سوسیالیستها در ماه اکتبر برگزار می شود و مارتین اوبری برای حضور در کاخ الیزه باید در انتخابات اولیه پیروز شده و رقبای خود از جمله "فرانسوا هلند"، "سگولن رویال" و "مانوئل والس" را شکست دهد.

مارتین اوبری درحالی نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 اعلام کرده است که نتایج یک نظرسنجی جدید در فرانسه نشان می دهد "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهور فعلی این کشور شانسی برای پیروزی مجدد در انتخابات سال آتی نداشته و در همان دور اول حذف می شود.