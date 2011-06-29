اکران عمومی "سیزده 59" با 9 سینما در تهران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم از امروز در سینماهای استقلال، جوان، ایران، پردیس ملت، راگا، مرکزی، بهمن، کارون و فرهنگسرای ققنوس به روی پرده رفته است. همچنین به طور همزمان در شهرهای اصفهان، شیراز، رشت و اهواز نیز اکران عمومی می شود.

سالور در این فیلم داستان رزمنده‌ای را روایت می‌کند که پس از سال‌ها از کما بیرون می‌آید و با جامعه تازه‌ای مواجه می‌شود، این کارگردان برای نخستین بار از بازیگران حرفه‌ای در فیلمش استفاده کرده است.

پرویز پرستویی، جمشید مشایخی، صابر ابر، فرهاد اصلانی، شاهرخ فروتنیان، علیرضا اوسیوند، مهران احمدی، ابوالفضل شاه‌کرم، افسانه چهره‌آزاد، دریا آشوری و سعید ابراهیمی‌فر بازیگران "سیزده 59" هستند.