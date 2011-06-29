  1. هنر
  2. سینمای ایران
۸ تیر ۱۳۹۰، ۹:۱۷

اکران عمومی "سیزده 59" با 9 سینما در تهران آغاز شد

اکران عمومی "سیزده 59" با 9 سینما در تهران آغاز شد

اکران عمومی فیلم "سیزده 59" ساخته سامان سالور با 9 سینما در تهران از امروز هشتم تیر ماه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم از امروز در سینماهای استقلال، جوان، ایران، پردیس ملت، راگا، مرکزی، بهمن، کارون و فرهنگسرای ققنوس به روی پرده رفته است. همچنین به طور همزمان در شهرهای اصفهان، شیراز، رشت و اهواز نیز اکران عمومی می شود.

سالور در این فیلم داستان رزمنده‌ای را روایت می‌کند که پس از سال‌ها از کما بیرون می‌آید و با جامعه تازه‌ای مواجه می‌شود، این کارگردان برای نخستین بار از بازیگران حرفه‌ای در فیلمش استفاده کرده است. 

پرویز پرستویی، جمشید مشایخی، صابر ابر، فرهاد اصلانی، شاهرخ فروتنیان، علیرضا اوسیوند، مهران احمدی، ابوالفضل شاه‌کرم، افسانه چهره‌آزاد، دریا آشوری و سعید ابراهیمی‌فر بازیگران "سیزده 59" هستند.

کد مطلب 1346955

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها