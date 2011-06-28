به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی‌تبار بعدازظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: مجتمع فرهنگی نور قم به عنوان اولین مجتمع فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در کشور به منظور رشد و تعالی فرهنگ دینی در جامعه به ویژه در بین نوجوانان و جوانان در مساحت ۱۴ هزار متر مربع و با فضاهای آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی تأسیس شده است.

وی اضافه کرد: این مجتمع با داشتن امکانات و ظرفیت‌هایی همچون دارالقرآن الکریم، مهد شکوفه‌های قرآنی، سالن مطالعه کتابخانه، سینما، آمفی تئا‌تر، سالن تربیت بدنی، استخر، سونا، جکوزی، زائرسرا و کلاس‌های آموزشی، خدمات مؤثری به مردم منطقه نیروگاه ارائه می‌کند.



وی تصریح کرد: در سال گذشته ۲۷۰ نفر از کودکان با حضور در مهد شکوفه‌های قرآنی این مجتمع، از برنامه‌های روخوانی و حفظ قرآن کریم و حفظ احادیث و اشعار آموزنده بهره‌مند شدند.



محمدی‌تبار تأسیس انجمن‌های سرود، تئا‌تر، هنری، ادبی، تربیت بدنی، خوشنویسی، رایانه، زبان انگلیسی و عربی، صنایع دستی، قرآن کریم و پژوهشی را از دیگر فعالیت‌های مجتمع فرهنگی نور عنوان کرد و بیان داشت: بیش از ۱۶۰ نفر در این انجمن‌ها فعالیت می‌کنند.



وجود ۲۰ هزار جلد در کتابخانه



مدیر مجتمع فرهنگی نور قم تصریح کرد: کتابخانه این مجتمع با دارابودن بالغ بر ۲۰ هزار جلد کتاب و ۱۰۰ عنوان نرم‌افزار و سالن‌های بزرگ برای مطالعه، محل مناسبی برای مراجعه اهل علم است، به گونه‌ای که بیش از دو هزار و ۸۰۰ نفر از جوانان در این کتابخانه عضویت ثابت دارند.



بهره‌مندی از ۱۲۵ پژوهشگر قرآنی و فرهنگی و اعتقادی، برگزاری ۴۶ کلاس در زمینه‌های قرآنی، مداحی، رایانه و... با شرکت ۲ هزار و ۲۲۰ نفر، ارائه خدمات مشاوره‌ای به ۲۵۰ نفر از مراجعه‌کنندگان و برگزاری مسابقات مختلف قرآنی، فرهنگی، ورزشی و هنری با شرکت بیش از ۳ هزار نفر از دیگر فعالیت‌های این مجتمع است.



اجرای طرح صباح



وی با ذکر دیگر فعالیت‌های مجتمع فرهنگی نور اظهار داشت: اجرای ۴۸ نمایش مذهبی و عروسکی و برگزاری ۱۳۰ جشنواره، همایش و اکران فیلم‌های به روز، اسکان ۵ هزار نفر در زائرسرا، اجرای طرح صباح در استخر و استفاده ۸ هزار نفر از امکانات استخر از دیگر فعالیت‌های مجتمع فرهنگی نور در سال گذشته است.



محمدی‌تبار گفت: این مجتمع در بخش تربیت بدنی توانسته با پرورش ورزشکاران برجسته و بااخلاق، عناوین مهمی را در میادین ورزشی به خود اختصاص دهد.



وی همچنین در مورد مجتمع حضرت علی‌ ابن ابیطالب (ع) گفت: این مجموعه با دارابودن امکانات کتابخانه، سالن مطالعه، کلاس‌های معارف اسلامی و دارالقرآن الکریم، به عنوان شعبه‌ای از مجتمع فرهنگی نور منشأ خیر و برکات فرهنگی برای شهروندان منطقه توحید نیروگاه به خصوص خواهران است.



لازم به ذکر است مجتمع فرهنگی نور و مجتمع حضرت علی ابن ابیطالب (ع) زیرنظر سازمان تبلیغات اسلامی استان قم فعالیت می‌کنند.