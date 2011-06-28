به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا میوه چی در بازدید از روند پیشرفت فاز دوم تصفیه خانه آب شهر کرمان اظهارداشت: فاز اول این تصفیه خانه در حال فعالیت است و روند فاز دوم که به دلایلی متوقف شده بود پس از تعیین پیمانکار جدید به زودی آغاز می شود.

وی تصریح کرد: در صورت روند مطلوب کار در فاز دوم این مرحله تا یک سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

میوه چی ادامه داد: شبکه فاضلاب کرمان نیز هم اکنون در حال اجرا است و تداوم و سرعت این پروژه نیز به همکاری همه مسئولان شهر کرمان مربوط می شود.

وی به افزایش اعتبار این طرح اشاره کرد و گفت: اعتبار این طرح که سال گذشته چهار میلیارد تومان بود در سال جاری به 18 میلیارد تومان رسیده است که در سال مالی جاری پرداخت می شود.