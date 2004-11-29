  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۹ آذر ۱۳۸۳، ۱۳:۱۴

مدير عامل كارگزاري بانك توسعه صادرات ايران:

استفاده از "كد ملي" در بورس الزامي شد

از روز سه شنبه دهم آذرماه سال جاري استفاده از كد ملي براي انجام هرگونه معامله در تمامي كارگزاري هاي سازمان بورس الزامي است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي بانك توسعه صادرات ايران،  مدير عامل كارگزاري اين بانك با اعلام مطلب فوق گفت: اين اقدام به موجب بخشنامه جديد سازمان بورس اوراق بهادار تهران پس از اجراي موفق آزمايشي استفاده از "شماره ملي ده رقمي" موسوم به "كد ملي" صورت پذيرفته است.

محمد كاظم ملكي تصريح كرد: آن دسته از سهامداراني كه قبلا بدون ارايه شماره ملي نسبت به خريد سهام اقدام كرده اند، چنانچه قصد فروش سهام خود را داشته و در سيستم معاملات فاقد "شماره ملي" باشند از اين طرح مستثني بوده و مشمول اين مقررات قرار نمي گيرند.

وي يادآوري كرد: اين سهامداران مي توانند هر وقت بخواهند سهام خود را به فروش برسانند اما امكان خريد سهم در كد معاملاتي را كه شماره ملي به آن اختصاص داده نشده است را نخواهند داشت.

مدير عامل كارگزاري بانك توسعه صادرات درباره مشتريان جديد و يا آن دسته از سهامداران قبلي كه مايل به خريد سهم بوده و شماره ملي آنها در سامانه سيستم معاملات بورس ثبت نشده است گفت: اين مشتريان مي توانند شماره ملي خود را دريافت نموده و با ارايه مشخصات كامل و كد ملي به كارگزاري منتخب خود مراجعه و نسبت به دريافت كد ملي معاملاتي جديد اقدام نمايند و يا اينكه كد معاملاتي قبلي خود را فعال كنند.

کد مطلب 134697

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها