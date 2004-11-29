استفاده از "كد ملي" در بورس الزامي شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي بانك توسعه صادرات ايران، مدير عامل كارگزاري اين بانك با اعلام مطلب فوق گفت: اين اقدام به موجب بخشنامه جديد سازمان بورس اوراق بهادار تهران پس از اجراي موفق آزمايشي استفاده از "شماره ملي ده رقمي" موسوم به "كد ملي" صورت پذيرفته است.

محمد كاظم ملكي تصريح كرد: آن دسته از سهامداراني كه قبلا بدون ارايه شماره ملي نسبت به خريد سهام اقدام كرده اند، چنانچه قصد فروش سهام خود را داشته و در سيستم معاملات فاقد "شماره ملي" باشند از اين طرح مستثني بوده و مشمول اين مقررات قرار نمي گيرند.

وي يادآوري كرد: اين سهامداران مي توانند هر وقت بخواهند سهام خود را به فروش برسانند اما امكان خريد سهم در كد معاملاتي را كه شماره ملي به آن اختصاص داده نشده است را نخواهند داشت.

مدير عامل كارگزاري بانك توسعه صادرات درباره مشتريان جديد و يا آن دسته از سهامداران قبلي كه مايل به خريد سهم بوده و شماره ملي آنها در سامانه سيستم معاملات بورس ثبت نشده است گفت: اين مشتريان مي توانند شماره ملي خود را دريافت نموده و با ارايه مشخصات كامل و كد ملي به كارگزاري منتخب خود مراجعه و نسبت به دريافت كد ملي معاملاتي جديد اقدام نمايند و يا اينكه كد معاملاتي قبلي خود را فعال كنند.