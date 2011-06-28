انتخابات هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های همدان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم مخفی گفت: به منظور انتخاب اعضای جدید هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان همدان، انتخابات این شورا با حضور مسئولان روابط عمومی ادارات روز دوشنبه 13 تیرماه از ساعت 10 صبح در سالن شهدا استانداری همدان برگزار خواهد شد.

وی گفت: با توجه به فراخوانی که حدود یک ماه پیش به تمامی دستگاه های اجرایی استان ارسال شده 12 نفر برای کاندیدا شدن اعلام آمادگی کرده اند که 9 نفر از انها شرایط لازم را دارا هستند.

دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی های استان همدان گفت: اعضای هیئت رئیسه هفت نفر هستند که سه عضو اصلی آن شامل استاندار به عنوان رئیس شورا، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان قائم مقام و رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری به عنوان دبیر شورا ثابت بوده و چهار نفر دیگر نیز با رای سایر اعضای شورا از بین مدیران روابط عمومی های استان همدان انتخاب خواهند شد.

مسلم مخفی افزو : برنامه های مختلف و متنوعی در دستور کار این شورا قرار خواهد گرفت که در آینده عنوان خواهد شد.