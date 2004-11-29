پاكستان موشك " غزنوي" (هاتف 3) را پرتاب آزمايشي كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، ارتش پاكستان اعلام كردكه صبح امروز موشك كوتاه برد" غزنوي" (هاتف 3) را پرتاب آزمايشي كرده است.

به گزارش ارتش پاكستان اين سومين پرتاب آزمايشي اين موشك هسته اي كوتاه برد زمين به زمين با بردي معادل 290 كيلومتر بوده است.

منابع ارتش اعلام كردند كه پيش از انجام اين آزمايش كشورهاي همسايه از انجام اين پرتاب آزمايشي مطلع شده بودند و اين پرتاب بخشي از آزمايشهاي برنامه ريزي شده براي محاسبه پارامترهاي مختلف در سيستم هاي جانبي موشك بوده است.

اطلاعات جمع آوري شده از اين پرتاب آزمايشي به گزارش روابط عمومي ارتش نشانگر موفقيت آميز بودن پرتاب آرمايشي موشك " غزنوي" (هاتف 3) بوده است.

ارتش پاكستان با انتشار بيانيه ضمن اعلام موفقيت آميز بودن اين پرتاب آزمايشي اعلام كرده است كه برنامه هاي پرتاب آزمايشي موشكهاي هسته اي پاكستان براي بالا بردن توان فني و توسعه توان نظامي اين كشور ادامه دارد.