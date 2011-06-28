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۷ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۰

با امضای قرارداد/

جمشیدیان در تمرینات سپاهان شرکت می کند

اصفهان - خبرگزاری مهر: هافبک تیم سپاهان سه شنبه شب به دفتر مدیرعامل باشگاه سپاهان می‌رود تا با مسئولان این باشگاه قرارداد امضا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمشیدیان هافبک سپاهان که هفته‌های پایانی لیگ دهم را به دلیل مصدومیت از دست داده بود، قرار است سه شنبه به دفتر مدیرعامل باشگاه سپاهان برود و قرارداد خود را با این باشگاه تمدید کند.

جمشیدیان برای فصل آینده با سپاهان قرارداد داشت اما از نظر مالی با این باشگاه توافق نکرده بود و امروز راهی این باشگاه اصفهانی می‌شود تا قراداد خود را امضا کند.

این هافبک پیش از این از تمایلش برای رفتن از سپاهان و پیوستن به تراکتورسازی خبر داده بود.

قرار است جمشیدیان از فردا در تمرینات تیم سپاهان شرکت کند.

کد مطلب 1346980

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