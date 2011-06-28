شرکت برق و مجمع امور صنفی خراسان جنوبی تفاهمنامه همکاری امضا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مجمع امور صنفی بیرجند ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم انعقاد این تفاهمنامه گفت: در راستای انعقاد این تفاهمنامه همکاری مشترکین تجاری خراسان جنوبی در زمینه مدیریت مصرف برق آموزش می بینند.

مرتضی یزدان شناس اظهارداشت: این تفاهمنامه با هدف آموزش و آگاه سازی گسترده و فراگیر مشترکین بخش تجاری در زمینه مدیریت مصرف برق بین مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی مجمع امور صنفی استان خراسان جنوبی مبادله و به امضا رسید.

وی ادامه داد: برنامه ریزی و هماهنگی برای اجرای طرحهای مستمر و فراگیر اطلاع رسانی و آموزش نمایندگان بخش اصناف و مشترکین بخش تجاری استان و کنترل و نظارت بر اجرای صحیح آموزشها در شهرستانها با همکاری مدیریت های توزیع برق شهرستانهای تابعه از جمله تعهدات شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی دراین تفاهم نامه است.

به گفته وی همکاری با شرکت توزیع برق و ایجاد تسهیلات لازم جهت جایگزینی لامپهای هالوژنی با لامپ LED در بخش ویترین مغازه ها، معرفی نمایندگان مجمع امور صنفی در شهرستان ها و همکاری برای اجرای برنامه های آموزشی، توجیه و هماهنگ نمودن اتحادیه های استان جهت اجرای موثر طرح فوق، اطلاع رسانی در خصوص همکاری با شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی از طریق رسانه و سایر روشهای متداول، از جمله تعهدات مجمع امور صنفی استان خراسان جنوبی دراین تفاهم نامه است.

یزدان شناس همچنین اطلاع رسانی و آگاه سازی اتحادیه ها و اصناف از مراجعه گروههای مروج بهینه سازی مصرف برق به محل کار ایشان و یا دعوت به شرکت در جلسات آموزش متمرکز، معرفی نمایندگان اتحادیه ها بخصوص اتحادیه مرتبط با طلا و جواهر فروشان جهت تشکیل گروههای مروج بهینه سازی مصرف ویژه مشترکین تجاری، به منظور ارائه راهکارهای اجرایی و زودبازده را از دیگر تعهدات مجمع امور صنفی استان خراسان جنوبی دراین تفاهمنامه برشمرد.

رئیس مجمع امور صنفی بیرجند افزود: دراین تفاهمنامه دو طرف مدیریت و هماهنگی های لازم را با واحدهای زیر مجموعه و وابسته برای اجرای موثر، فراگیر و مستمر طرح فوق انجام می دهند.