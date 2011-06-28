14 هزار نفر از استان قزوین راهی خانه خد ا می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر در مراسم توجیهی زائران بیت الله الحرام استان که عصر سه شنبه در سالن ورزشی شهید بابایی قزوین برگزار شد امیر عبادی اظهارداشت: از بهمن ماه سال گذشته تاکنون 11 هزار و 700 زائر استان برای انجام مناسک حج عمره به مکه مکرمه مشرف شدند.

عبادی تصریح کرد: تا پایان مرداد ماه امسال دو هزار و 300 عمره گذار دیگر از استان به سرزمین وحی اعزام می شوند.

مدیر حج و زیارت استان قزوین یادآورشد: یک هزار و 200 زائر حج تمتع استان نیز از آبان ماه امسال برای انجام مناسک حج به کشور عربستان اعزام خواهند شد.

در این همایش متقاضیان عزیمت به خانه خدا با آداب و مناسک حج عمره آشنا شدند.