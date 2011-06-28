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۷ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۵

14 هزار نفر از استان قزوین راهی خانه خد ا می شوند

14 هزار نفر از استان قزوین راهی خانه خد ا می شوند

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیر حج و زیارت استان قزوین گفت: تا پایان مرداد ماه امسال 14 هزار نفر از قزوین برای انجام مناسک حج عمره عازم خانه خدا می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر در مراسم توجیهی زائران بیت الله الحرام استان که عصر سه شنبه در سالن ورزشی شهید بابایی قزوین برگزار شد امیر عبادی اظهارداشت: از بهمن ماه سال گذشته تاکنون 11 هزار و 700 زائر استان برای انجام مناسک حج عمره به مکه مکرمه مشرف شدند.
 
عبادی تصریح کرد: تا پایان مرداد ماه امسال دو هزار و 300 عمره گذار دیگر از استان به سرزمین وحی اعزام می شوند.
 
مدیر حج و زیارت استان قزوین یادآورشد: یک هزار و 200 زائر حج تمتع استان نیز از آبان ماه امسال برای انجام مناسک حج به کشور عربستان اعزام خواهند شد.
 
در این همایش متقاضیان عزیمت به خانه خدا با آداب و مناسک حج عمره آشنا شدند.
کد مطلب 1346983

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