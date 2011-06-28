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۷ تیر ۱۳۹۰، ۲۳:۰۱

کنکور سراسری در 14 حوزه امتحانی در همدان برگزار می شود

کنکور سراسری در 14 حوزه امتحانی در همدان برگزار می شود

همدان - خبرگزاری مهر: معاون دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا همدان گفت: کنکور سراسری سال جاری در 14 حوزه امتحانی در استان همدان برگزار می شود.

مرتضی هزاده ای در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال 33 هزار و 689 داوطلب در آزمون سراسری شرکت می کنند.

وی افزود: از این تعداد داوطلب هشت هزار و 70 نفر در گروه آزمایشی ریاضی، 12 هزار و 222 نفر در گروه آزمایشی تجربی، 9 هزار و 652 نفر در گروه آزمایشی انسانی، یک هزار و 174 نفر در گروه آزمایشی هنر و دو هزار و 611 نفر در گروه آزمایشی زبان خارجی در آزمون شرکت می کنند.

معاون دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا از کاهش تعداد داوطلبان آزمون سراسری سال جاری در استان خبرداد و گفت: امسال تعداد شرکت کنندگان کنکور چهار و 33 نفر کمتر از پارسال است.

هزاوه ای یادآور شد: امسال 65 درصد شرکت کنندگان در آزمون سراسری را دختران و 35 درصد پسران تشکیل می دهند.

کد مطلب 1346992

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