کنکور سراسری در 14 حوزه امتحانی در همدان برگزار می شود

مرتضی هزاده ای در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال 33 هزار و 689 داوطلب در آزمون سراسری شرکت می کنند.

وی افزود: از این تعداد داوطلب هشت هزار و 70 نفر در گروه آزمایشی ریاضی، 12 هزار و 222 نفر در گروه آزمایشی تجربی، 9 هزار و 652 نفر در گروه آزمایشی انسانی، یک هزار و 174 نفر در گروه آزمایشی هنر و دو هزار و 611 نفر در گروه آزمایشی زبان خارجی در آزمون شرکت می کنند.

معاون دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا از کاهش تعداد داوطلبان آزمون سراسری سال جاری در استان خبرداد و گفت: امسال تعداد شرکت کنندگان کنکور چهار و 33 نفر کمتر از پارسال است.

هزاوه ای یادآور شد: امسال 65 درصد شرکت کنندگان در آزمون سراسری را دختران و 35 درصد پسران تشکیل می دهند.