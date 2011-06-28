پیام مدیر کل سازمان منع سلاحهای شیمیایی به مناسبت سالروز واقعه سردشت

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد اوزومجو با تصریح بر اینکه سازمان منع سلاحهای شیمیایی نماینده اراده جامعه بین المللی برای پایان دادن به این گذشته وحشتناک است تقویت اراده کشورها برای اجرای مؤثر کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی را تنها تضمین کننده عدم کاربرد مجدد سلاحهای شیمیایی دانست.



همزمان با صدور این پیام، مراسمی نیز از سوی وی در مقر سازمان منع سلاحهای شیمیایی در لاهه با حضور سفیر کشورمان و سایر سفرای مقیم برگزار می شود.



در حاشیه این مراسم نمایشگاه عکسهای قربانیان سلاحهای شیمیایی با حضور تعدادی از مجروحین شیمیایی کشورمان برپا شده است.



سازمان منع سلاحهای شیمیایی در سال 1997 از سوی کشورهای عضو کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی برای اجرایی نمودن این کنوانسیون تشکیل شد و مقر آن در شهر لاهه در کشور هلند است.

این سازمان که 188 عضو دارد بر انهدام ذخایر سلاحهای شیمیایی کشورهای عضو و همچنین مطابقت فعالیتهای صنایع شیمیایی آنها با موازین تعیین شده در کنوانسیون نظارت دارد.



جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تاسیس این سازمان عضو آن بوده و یکی از اعضای فعال آن محسوب می شود.

آمریکا و روسیه دارای بزرگترین ذخایر سلاحهای شیمیایی در جهان هستند که بر طبق کنوانسیون سلاحهای شیمیایی تا سال 2007 میلادی مهلت داشته اند این سلاحها را نابود کنند اما بدلیل تاخیرشان در انجام این تعهد این مهلت برای آخرین بار تا 29 آوریل 2012 تمدید شده است.



در حال حاضر تهدید سلاحهای کشتار جمعی رژیم صهیونیستی مانع اصلی عضویت تمام کشورهای خاورمیانه در کنوانسیون است.