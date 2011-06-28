75 هزار قلم لوازم آرایشی و بهداشتی غیرمجاز در آبیک معدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر این لوازم آرایشی و بهداشتی که به صورت غیر مجاز وارد کشور شده در انبارهای شرکت گوشت زیاران آبیک آماده بسته بندی و توزیع در بازارهای کشور بود که با تلاش ماموران تعزیرات حکومتی استان کشف و معدوم شد.

همچنین در این انبار مقدار قابل توجهی روغن ماشین غیراستاندارد که با مارک شرکتهای معتبر اروپایی در حال بسته بندی بود کشف و ضبط شد.

جان احمدی قاضی تعزیرات حکومتی استان در این باره گفت: بر اساس قانون حکم معدوم شدن کالاهای قاچاق و غیراستاندارد در اداره تعزیرات حکومتی صادر شده و دستگاههای تولید روغن هم توقیف شده که بنابر اعلام اداره استاندارد روغن های تولیدی هم غیرقابل مصرف است.

وی افزود: بر اساس قانون متخلفان به پرداخت 80 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده اند که این حکم هم اجرایی می شود.