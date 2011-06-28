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۷ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۵۴

نماز جمعه این هفته تهران به امامت صدیقی برگزار می‌شود

نماز جمعه این هفته تهران به امامت صدیقی برگزار می‌شود

نماز جمعه این هفته تهران به امامت حجت الاسلام صدیقی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر در این مراسم که از ساعت 11:50 با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید توسط قاری ممتاز وحید مهاجر در دانشگاه تهران آغاز می گردد، حجت الاسلام والمسلمین عبدالعلی گواهی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ، به مناسبت اولین یادواره شهدای روحانی تهران بزرگ مطالبی بیان می کند و سپس حجت الاسلام والمسلمین محمدی نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه ، پیرامون بیست و هشتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم پیش از خطبه ها سخنرانی خواهند کرد.
 

کد مطلب 1347008

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