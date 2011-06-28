مذاکره با طالبان راهی پر فراز و نشیب برای غرب

به گزارش خبرگزاری مهر ، نشریه "دی سایت" در تحلیلی با اشاره به تصمیم آمریکا درباره برگشت تدریجی نیروهای خود از افغانستان نوشت : البته این تصمیم سیگنالهای مسئله سازی را به افغانهایی که خارج از موضع و دایره قدرت در این کشور قرار دارند، فرستاد . این نگرانی وجود دارد که این کاهش تدریجی نیروها و کم شدن توجه بین المللی عواقب بدی برای آنها داشته باشد.

مردم افغانستان می ترسند که این تصمیم غرب به یک تقسیم قدرت با طالبان در افغانستان منجر شود چرا که این گروه حق آزادی و بسیاری حقوق دیگر را نه تنها برای زنان، بلکه برای همه مردم افغانستان رعایت نمی کنند.

در ادامه این مطلب آمده است : اظهارات اوباما درباره افزایش نظامیان در افغانستان در اوایل سال 2009 بر خلاف همه ادعاهای غرب نه تنها به طالبان آسیبی نزد، بلکه به نفع ساختارهای شبکه ای این سازمان تمام شد.

درست است که در چارچوب راهبرد سابق اوباما مبنی بر افزایش نظامیان خارجی در افغانستان بسیاری فرماندهان طالبان کشته شدند، اما خیلی سریع فرد جایگزینی برای آنها انتخاب می شد و راهبردهای ناتو به رهبری آمریکا در این کشور را متزلزل می کرد. حالا این گروه طالبان( که غرب تصمیم به مذاکره با آن را گرفته است) کمتر علاقه ای به این روند داشته و می خواهند در حد ممکن اول انتقام بگیرند.

در دوره تشدید حملات غرب در افغانستان برخی از نیروهای طالبان به پاکستان پناه بردند. یک تاثیر دیگر تشدید حملات غرب در افغانستان افزایش تنش و ناآرامی در مناطقی بود که طالبان در آنجا آرام بود.

نویسنده در ادامه با تاکید بر اینکه افزایش نیروهای غربی در اوایل سال 2009 در افغنستان علاوه بر عواقب نظامی که در بالا ذکر شد عواقب سیاسی نیز داشت، نوشت : این اقدام غرب درهای گفتگو با طالبان را بست.تا سال 2008 بحث های داخلی که در طالبان وجود داشت آثار و نشانه هایی برای امادگی گفتگوهای سیاسی را نشان می داد.

اما بعد ازگسترش حملات نظامی غرب در افغانستان این گروههای خواستار مذاکره در طالبان دوباره به موضع قبلی خود مبنی بر اینکه ما تا خروج همه نیروهای خارجی از افغانستان هیچ مذاکره ای را نمی پذیریم برگشتند.

در این مطلب آمده است : به این ترتیب غرب می توانست در مسیر اخلاق مداری و سیاسی و نه با راهکار نظامی در یک موضع قدرت در برابر طالبان قرار گیرد. اما حالا و بعد از از دست رفتن همه این شانس ها خیلی سخت شده است که کانال گفتگو با طالبان را باز کنیم. و هنوز تا باز شدن باب گفتگو مسیر طولانی مانده است.

نویسنده در ادامه خاطر نشان کرد: بی اعتمادی در هر دو طرف دعوا بالا است. غرب و بسیاری از افغانها اعتقاد ندارند که طالبان صلح می خواهد. طالبان نیز تشدید حملات غرب در سالهای اخیر و افزایش نیروهای آنها را به عنوان یک اعلان جنگ ارزیابی کرده است.

بنابراین حتی اگر این مذاکرات شکل بگیرد یک توافق سیاسی بین آمریکا یا حکومت کابل با طالبان تنها یک مولفه برای حل مناقشات در افغانستان است.

نویسنده در ادامه با اشاره به مسائل و مشکلات فراوانی که راهبرد افزایش نظامیان غرب برای افغانستان ایجاد کرد، نوشت : این کشور بسیار از استقلال و غیر وابستگی فاصله گرفته است. این باید یک هشدار برای ما باشد.